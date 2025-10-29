Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4% την Τετάρτη, καθιστώντας την εταιρεία που ξεκίνησε από την κατασκευή καρτών γραφικών και εξελίχθηκε στην κύρια κατασκευάστρια επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, την πρώτη εισηγμένη που ξεπερνά το όριο αγοραίας αξίας των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να αποκτήσουμε μία εικόνα του επιτεύγματος και να συνειδητοποιήσουμε τα μεγέθη θα πρέπει να πούμε ότι η κεφαλαιοποίηση της Nvidia συγκρίνεται πλέον με το ΑΕΠ που επιτυγχάνει η Γερμανία (5,01 τρισ. δολάρια), η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαίκής Ένωσης. Παράλληλα, αφήνει… πίσω της την Ιαπωνία (ΑΕΠ 4,27 τρισ. δολάρια), την Ινδία (ΑΕΠ 4,12 τρσι. δολ.), την Βρετανία (ΑΕΠ 3,95 τδρισ. δολ.) και την Γαλλία (ΑΕΠ 3,36 τρισ. δολ.), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2025.

Προφανώς το συγκεκριμένο ορόσημο αντικατοπτρίζει την εκτόξευση της εταιρείας, η οποία έχει εξελιχθεί από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή επεξργαστών για χρήση σε βιντεοπαιχνίδια σε έναν αναπόσπαστο παράγοντα της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

50% άνοδος από το 2025

Η μετοχή της Nvidia, η οποία έκλεισε με άνοδο 5% την Τρίτη, έχει αυξηθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους.

Η τελευταία ανοδική κίνηση έρχεται λίγο αφότου ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ ανακοίνωσε ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μόλις χθες η Nvidia ανακοίνωσε ότι αποκτά μερίδιο αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην εμβληματική Nokia, σχηματίζοντας μια στρατηγική συνεργασία με την φινλανδική εταιρεία που πλέον δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνολογιών δικτύωσης για την ανάπτυξη της κυψελοειδούς τεχνολογίας 6G επόμενης γενιάς.

Συνολικά, η Wall Street, τροφοδοτούμενη από τις συνεχείς συναλλαγές γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σκαρφάλωσε σε ιστορικά υψηλά την Τρίτη.

Οι αμερικανικές μετοχές, τροφοδοτούμενες από τις συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης, σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά την Τρίτη. Οι κύριοι μέσοι όροι ενισχύθηκαν από τα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας, με την Apple και την Microsoft να βλέπουν τη χρηματιστηριακή τους αξία να κινείται πάνω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, μετά τη νέα άνοδο των μετοχών τους.

Ράλι παρά τις ανησυχίες

Το ιλιγγιώδες ράλι για τις αμερικανικές μετοχές έρχεται παρά τις επίμονες ανησυχίες ότι η AI θα αποδειχθεί μια χρηματιστηριακή φούσκα, ιδίως καθώς οι δαπάνες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ συμφωνιών και αποτιμήσεων.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Αγγλίας έγιναν τα τελευταία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προειδοποίησαν ότι οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα εάν η όρεξη των επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη μειωθεί.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ark Invest, Κάθι Γουντ, την Τρίτη επεσήμανε την πιθανότητα ενός βραχυπρόθεσμου «ελέγχου της πραγματικότητας» στις αποτιμήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά απέρριψε τους φόβους ότι πρόκειται για μια «φούσκα».

«Εάν οι προσδοκίες μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη… είναι σωστές, βρισκόμαστε στην αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης», δήλωσε η Γουντ στο CNBC στο περιθώριο της Πρωτοβουλίας Μελλοντικών Επενδύσεων (FII) της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ.

Πηγή: OT.GR