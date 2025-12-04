Αντιμέτωπη με ένα καιρικό… «μπλακ άουτ» είναι η Ερμού, και άλλοι δρόμοι του κέντρου, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Μάλιστα, λόγω της νεροποντής πολλά καταστήματα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Στην περιοχή ηχούν συναγερμοί, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Κάποια καταστήματα είχαν φροντίσει να κατεβάσουν ρολά την ώρα που κορυφωνόταν η νεροποντή.

Ήχησε 112

Νωρίτερα, ήχησε το 112 από την Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης, το οποίο προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις», αναφέρει το μήνυμα. Ακόμα, σημειώνεται: «Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».