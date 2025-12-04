Η Αττική μπαίνει σε λίγες ώρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Byron», η οποία θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας με δύο κύματα έντονων καιρικών φαινομένων από το πρωί της Πέμπτης έως και το πρωί της Παρασκευής.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πολύ ενισχυμένους ανέμους, με τον συνολικό όγκο νερού να αναμένεται υπερτριπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη κακοκαιρία.

Πότε ξεκινούν οι βροχές στην Αττική

Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης τα φαινόμενα θα επεκτείνονται από τα νοτιοδυτικά προς Κρήτη, Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κυκλάδες.

Γύρω στο μεσημέρι, η Αττική θα αρχίσει να επηρεάζεται από συνεχόμενες βροχές, με αυξημένη πιθανότητα καταιγίδων από το απόγευμα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης 3/12. Επισημαίνεται πως οι βροχές εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Το πρώτο κύμα θα διαρκέσει έως τις πρώτες απογευματινές ή πρώτες βραδινές ώρες.

Οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα την Πέμπτη 4/12

Οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα την Παρασκευή 5/12

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα – Πότε «χτυπά» την Αθήνα

Οι πιο άγριες βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα και με τις ενδείξεις των μετεωρολογικών συστημάτων. Αυτές θα είναι από τις πρώτες περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα.

Σαλαμίνα

Μέγαρα

Κινέτα

Σκαραμαγκάς

Πειραιάς

Κέντρο Αθήνας

Παιανία

Κορωπί

Χαλάνδρι

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς

Ραφήνα

Αρτέμιδα

Μαρκόπουλο

Κερατέα

Λαύριο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (Windy και άλλα συστήματα), το πιο δυνατό κομμάτι της κακοκαιρίας για την Αττική αναμένεται από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.

Παρασκευή: Νέο κύμα και ακόμη πιο έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία δεν υποχωρεί το πρωί της Παρασκευής – αντιθέτως, προβλέπεται νέα επιδείνωση, κυρίως στα ανατολικά του νομού:

Σπάτα

Καλύβια

Ανάβυσσο

και ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Αττικής.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κάνει λόγο για βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα την Παρασκευή θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.