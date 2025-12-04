Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχει δημιουργήσει η έντονη κακοκαιρία Byron που πλήττει την Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λ. Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από το Μοσχάτο έως την Μεταμόρφωση, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλες οδικές αρτηρίες.

Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο για Πειραιά, οι οδηγοί θα χρειαστούν 15 λεπτά επιπλέον για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκο

Προβλήματα εντοπίζονται στην Αθηνών-Κορίνθου στην Ελευσίνα, ενώ με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Μεσογείων και τη Βουλιαγμένης.