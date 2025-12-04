Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, με την Αττική να δέχεται τεράστιες ποσότητες νερού από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που αναμένεται να ενταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τα προβλήματα σε πολλές περιοχές και δρόμους εγιναν ιδιαίτερα αισθητά, με πλημμυρισμένους κεντρικούς οδικούς άξονες, την ώρα που οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Μάλιστα, μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι 11 περιοχών της χώρας για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Κρήτης και Π.Ε. Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις» ενημερώνει το 112.

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ στις Παρασκευής στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων, έστειλε μέσω του 112 η Πολιτική Προστασία καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ανάλογο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Εύβοιας, που καλούνται να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ για τις περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας και των Σποράδων η προειδοποίηση ισχύει για το επόμενο 24ωρο.

Ακόμα, το 112 ήχησε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στην Εύβοια.

Τα δύσκολα μπροστά

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε για την κορύφωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, σημειώνοντας ότι «όσο νερό πέφτει σε έναν χρόνο, θα πέσει μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική». Οι εκτιμήσεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για τυχόν νέα πλημμυρικά φαινόμενα τη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σχετικά με την πορεία της κακοκαιρίας το βράδυ ότι οι πυρήνες των καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το Αιγαίο κινούνται προς τα βόρεια. Ακόμη επισημαίνει ότι περί τις 2 τα ξημερώματα θα έχουμε μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων νότια της Αττικής και Κυκλάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Δυστυχώς, είμαστε μόνο στην αρχή της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας».

Παράλληλα, τα πρώτα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η Αττική έχει ήδη δεχτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 αποτυπώνονται σε χάρτη που βασίζεται σε μετρήσεις από 101 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς στην περιοχή.

Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας

90 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι αργά το βράδυ το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχτεί 90 κλήσεις στην Αττική.

Από αυτές:

60 κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις υδάτων,

17 κλήσεις για κοπές δέντρων,

4 περιστατικά σχετίζονταν με απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένους δρόμους, κυρίως στον Ασπρόπυργο.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στα νότια προάστια, τη Δυτική Αττική (Ελευσίνα – Ασπρόπυργος), αλλά και στον Δήμο Αθηναίων, όπου η ένταση της βροχόπτωσης δημιουργεί τοπικά προβλήματα.

Σημαντικά προβλήματα έχουν αναφερθεί και στη Λακωνία, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν τοπικές καταστροφές και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική που ανήκουν στον Δήμο Μοσχάτου–Ταύρου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, η απόφαση για το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων –σε όλες τις βαθμίδες– ελήφθη για προληπτικούς λόγους, ενόψει των ισχυρών φαινομένων που αναμένονται να επηρεάσουν την περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για τα κλειστά σχολεία

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, την Παρασκευή, 5/12/25, λόγω ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η αναστολή αφορά μόνο τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς αρμόδια είναι η Δ/νση Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση στα σχολεία θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, στα σχολεία θα προσέλθουν οι καθαρίστριες και οι φύλακες των σχολείων.

Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία

Νωρίτερα ανακοινώθηκε η αναστολή σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν:

Όλα τα σχολεία στα Μέγαρα . Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ.

. Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ. Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί.

θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί. Τα σχολεία στη Ρόδο , όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου.

, όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου. Τα σχολεία στη Σαντορίνη , όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Στην Τήλο , όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές.

, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές. Όλα τα σχολεία στη Σύμη .

. Στην Κατερίνη , τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Τα σχολεία στο Καστελλόριζο.

Ποια πανεπιστήμια θα είναι κλειστά

Την αναστολή όλων των δια ζώσης μαθημάτων λόγω της κακοκαιρίας Byron αποφάσισε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και η σχολή Καλών Τεχνών, ενώ οι φοιτητές όλων των ΑΕΙ πρέπει να επικοινωνήσουν αύριο Παρασκευή με τις σχολές τους.

Αναστέλλεται η απεργία των Ταξί

Κανονικά θα κινηθούν την Παρασκευή τα ταξί στην Αττική μετά την απόφαση του ΣΑΤΑ να αναστείλουν τη νέα 24ωρη απεργία που είχαν ανακοινώσει νωρίτερα.

Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή οι δημόσιες υπηρεσίες

Να απουσιάσουν νόμιμα αύριο, Παρασκευή, από την υπηρεσία τους έχουν την δυνατότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν δύνανται να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με αυτές, «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τα ως άνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των οτα α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία και στον ιδιωτικό τομέα

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας) να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε με βάση την κείμενη νομοθεσία να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε, όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12) , που επικαιροποιήθηκε σήμερα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι,

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες,

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

στις Κυκλάδες,

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON, θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.