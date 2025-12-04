Οι ανακοινώσεις που έκανε ο Νίκος Δένδιας σχετικά με το νέο αμυντικό σχεδιασμό της Ελλάδας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία. Στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι η Ελλάδα παραβιάζει την αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Ο σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εκπρόσωπος του Υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ σε συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε σχετικά. «Παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας χώρας, της Ελλάδας. Όπως έχουμε πάντα τονίσει, η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση.

Οι ενέργειες και οι δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που αυξάνουν την ένταση και είναι αντίθετη με τις διεθνείς συμφωνίες, αποκομμένες από την πραγματικότητα και φανταστικές, δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό εκτός από το να βλάψουν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με βάση τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή για τη χώρα μας. Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι απόπειρες εναντίον της Τουρκίας έχουν αποτύχει στο παρελθόν και δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα, ούτε στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.