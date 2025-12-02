Το εξοπλιστικό σχέδιο της Ελλάδας δεν αρέσει στην Τουρκία. Η «Milliyet» επιτίθεται στον Νίκο Δένδια με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με το πλάνο που υπάρχει για τη διαφύλαξη του Αιγαίου.

«Ο Δένδιας καταπατεί το νόμο στο Αιγαίο» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος και μέσα του φιλοξενούνται όλες οι τουρκικές προκλητικές θέσεις. Ο αρθρογράφος κάνει λόγο για παραβίαση του αφοπλισμού των ελληνικών νησιών και επικαλείται την απόφαση των έξι δυνάμεων του 1914, τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και τη Συνθήκη του Παρισιού του 1947.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η «στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία παραβιάζει τις διεθνείς συμφωνίες, είναι ένα από μια σειρά αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο Πέλαγος που επηρεάζουν άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

Το δημοσίευμα επιμένει στην πάγια τουρκική θέση η οποία ζητά τον αφοπλισμό όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελόριζο.

Ο συνταξιούχος πρέσβης της Τουρκίας, Ολούτς Οζουλκέρ μιλώντας στην «Milliyet» έκανε λόγο για πράξη στα «όρια της κήρυξης πολέμου». «Πρόκειται για μια εχθρική στάση, που αγγίζει τα όρια της κήρυξης πολέμου. Η προειδοποίηση της Τουρκίας ότι τα 12 μίλια αποτελούν λόγο για πόλεμο είναι σαφής. Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις για τον εξοπλισμό των νησιών με νέα συστήματα, UAV και πυραύλους είναι απαράδεκτες, ενώ η υλοποίησή τους είναι οικονομικά και τεχνικά μη ρεαλιστική για την Ελλάδα» τόνισε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του ο Ομότιμος καθηγητής Ιλτέρ Τουράν (Πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης) επεσήμανε: «Πρόκειται για μια ενέργεια που δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλική σε μια εποχή που πρέπει να επικρατούν οι καλές γειτονικές σχέσεις και η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν νομίζω ότι θα είναι αποτελεσματική. Φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην εξουδετέρωση της χρήσης της αεροπορικής δύναμης της Τουρκίας.

Ωστόσο, η Τουρκία διαθέτει σημαντικούς πόρους στην περιοχή αυτή για να εμποδίσει την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τη δική της αεροπορική δύναμη. Επομένως, τόσο η λογική όσο και η ακρίβεια αυτής της προσέγγισης είναι αμφισβητήσιμες. Η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με τις Συνθήκες της Λωζάνης και του Μοντρέ. Τα νησιά έχουν στρατιωτικοποιηθεί κατά παράβαση αυτών των συμφωνιών. Αυτό προσελκύει τώρα την προσοχή ως μια νέα μορφή εξοπλισμού».