Σε νέο γύρο έντασης οδηγούνται οι σχέσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.), μετά το «πάγωμα» της διαδικασίας για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι ηθοποιοί προχωρούν σε απεργία την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου καθώς, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο τους, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου σε σχέση με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Θεατρικών Παραγωγών

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ., η υπογραφή είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 13:00 στα γραφεία του ΣΕΗ. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Ένωση, στις 11:30 ενημερώθηκε από τη νομική εκπρόσωπό της ότι το ΣΕΗ διατύπωσε αιφνίδιες ενστάσεις, όχι επί του περιεχομένου της Σύμβασης αλλά λόγω «εσωτερικών διεργασιών» του Σωματείου, το οποίο είχε προηγουμένως αποστείλει ομόφωνα το τελικό κείμενο προς υπογραφή.

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. σημειώνει ότι έχει αποδείξει την πρόθεσή της να υπάρξει Συλλογική Σύμβαση, θυμίζοντας ότι είχε υπογράψει συμφωνία και με την προηγούμενη διοίκηση του ΣΕΗ, η οποία όμως δεν κατέστη δυνατό να καταστεί συλλογική. «Υπογράφουμε ξανά με τη νέα διοίκηση και δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνει καθολική», αναφέρουν.

Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις «δεν είναι πεδίο εξυπηρέτησης εσωτερικών συνδικαλιστικών συσχετισμών», αλλά η βάση για την οργάνωση του κλάδου. «Ο καθένας πρέπει να αναμετρηθεί με τις ευθύνες και την ιστορία του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ

«Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με το ΣΕΗ αποφάσισε και κοινοποίησε την πρόθεση της,από την προηγούμενη εβδομάδα, να υπογράψει τη Σύμβαση.

»Κληθήκαμε να υπογράψουμε σήμερα Τέταρτη 3/12/25 στις 13:00 στα γραφεία του ΣΕΗ. Στις 11:30 σήμερα ενημερωθήκαμε από τη δικηγόρο μας ότι, το ΣΕΗ είχε ενστάσεις για την υπογραφή . Προσπαθούμε όλη την ημέρα να καταλάβουμε το περιεχόμενο των ενστάσεων οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την ουσία της Σύμβασης , αλλά με τις εσωτερικές διεργασίες του ΣΕΗ που υποτίθεται ομόφωνα μας έστειλε το κείμενο προς υπογραφή.

»Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. έχει αποδείξει στην πράξη την επιθυμία της να υπάρξει Συλλογική Σύμβαση. Υπέγραψε με την προηγούμενη διοίκηση μια Σύμβαση που το ΣΕΗ δεν κατάφερε να κάνει Συλλογική. Υπογράφει ξανά με την καινούργια διοίκηση τη Σύμβαση και δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να γίνει καθολική.

»Οι Συλλογικές Συμβάσεις δεν είναι πεδίο εξυπηρέτησης εσωτερικών συνδικαλιστικών συσχετισμών. Είναι η βάση των κανόνων που όλοι επιθυμούμε για να βελτιώσουμε τον κλάδο.

»Ο καθένας πρέπει να αναμετρηθεί με τις ευθύνες και την ιστορία του».

Τι ζητά το ΣΕΗ

Στο μεταξύ, το ΣΕΗ έχει προκηρύξει απεργιακή κινητοποίηση, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα του κλάδου για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παραμένει ανικανοποίητο.

Οι ηθοποιοί ζητούν: