Σε απεργία προχωρούν οι ηθοποιοί την ερχόμενη Παρασκευή καθώς, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα του κλάδου σε σχέση με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Οι ηθοποιοί ζητούν «την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις», δηλαδή πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, μισθό στο ύψος των 1250 ευρώ για 5 έως 8 παραστάσεις την εβδομάδα και με ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 έως 4 παραστάσεις την εβδομάδα.

«Το σωματείο μας μετά από 1,5 χρόνο συνεχόμενων προσπαθειών και συζητήσεων με τις εργοδοτικές ενώσεις (ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ), δεν είχε άλλη λύση παρά να προκηρύξει απεργία», σημειώνει το ΣΕΗ στην ανακοίνωση της 26ης Νοεμβρίου. Όπως τονίζεται: «Πριν από το καλοκαίρι το ΣΕΗ και οι παραπάνω ενώσεις καταλήξαμε σε μια σύμβαση που συμφωνούσαν όλες οι μεριές. Από τότε μέχρι σήμερα καμία εργοδοτική ένωση δεν έχει υπογράψει. Αντίθετα με κάθε τρόπο καθυστερούσαν, άλλαζαν τα ραντεβού, χρησιμοποιούσαν ο ένας τον άλλο σα δικαιολογία προκειμένου τελικά να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε χωρίς σύμβαση, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, κατά πως βολεύει τον προγραμματισμό του κάθε εργοδότη.»

Οι παραστάσεις που αναβάλλονται

Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ : Το Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό): Ο κος Βρομύλος

Θέατρο ΑΛΜΑ: Festen

Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος ,ούτε πίσω

Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: Στο τσακ

Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A ghost story

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τζόνι Μπλε

Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουάν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): Βαρώνος Μινχάουζεν: Οι φανταστικές περιπέτειες

Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

Θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ

Θέατρο ΒΕΜΠΟ: Ενας ήρωας με παντούφλες

Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα

Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Cleanse

Ίδρυμα Μιχαλης Κακογιάννης (παιδικό ): Το καπλάνι της Βιτρίνας

Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

Θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβαν

Θέατρο του Νεου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

Θεατρο ΗΒΗ: Νίκος Ξυλούρης: Ο αρχάγγελος της Κρήτης

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

Θέατρο Σημείο: Ευγένιος

Θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

Θέατρο CARTEL Tεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ : Κέικ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Οταν έκλαψε ο Νιτσε

Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μονίκ δραπετεύει