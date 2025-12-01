Την Τρίτη η μέρα θα κυλήσει με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε κανονικές τιμές για την εποχή, με ψύχρα νωρίς το πρωί.

Αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν μέσα στην ημέρα. Βροχές αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, όπου και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες και από το απόγευμα θα βρέχει και στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, σε περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Αχαΐας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας μέχρι 15 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, 16-18 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, με ενίσχυση αργά το βράδυ. Στο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί μέχρι και 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-18 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6-14 βαθμούς, μεταβλητοί οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ στο Θερμαϊκό, και το πρωί πρόσκαιρα θα είναι βόρειοι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Πέμπτη, νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή, στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.