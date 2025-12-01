Με βροχές ξεκινάει ο Δεκέμβριος και με κατά τόπους έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

«Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά, το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη. Στη συνέχεια οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας» γράφει στο X ο Θοδωρής Κολυδάς.

Καλημέρα καλό μήνα και καλή εβδομάδα

Τσατραφύλλιας: Αφρικανική καταιγίδα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια «την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης, στον κόλπο της Σύρτης» και θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές καταιγίδες και νοτιάδες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι: Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.