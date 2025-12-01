Σήμερα, ο καιρός θα είναι ήπιος σε όλη τη χώρα. Θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στα ηπειρωτικά τμήματα, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά θα είναι πιο πυκνές.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις αναμένονται και στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα να ψιχαλίσει λίγο τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-17 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με πιο υψηλές θερμοκρασίες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου το θερμόμετρο θα πλησιάσει έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 2-4 και στα νότια το πρωί έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία 17 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2-4, στο Σαρωνικό το πρωί έως 5 μποφόρ, και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία 14 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, και μέχρι το μεσημέρι βόρειοι.

Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Την Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Την Τετάρτη στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα έχουμε νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Πέμπτη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η εξέλιξη του καιρού ανά ώρα