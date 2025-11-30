Μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Adel, με ήπιο καιρό μπαίνει αύριο, Δευτέρα, ο Δεκέμβρης. Οι καλές καιρικές συνθήκες δεν θα επικραρήσουν για πολύ, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων.

Ο καιρός αύριο

Την Δευτέρα, λοιπόν, θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στα ηπειρωτικά τμήματα, με αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά θα είναι πιο πυκνές.

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις αναμένονται και στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα να ψιχαλίσει λίγο τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-17 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με πιο υψηλές θερμοκρασίες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου το θερμόμετρο θα πλησιάσει έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 2-4 και στα νότια το πρωί έως 5 μποφόρ.

Πότε επιστρέφουν οι βροχές;

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολλυδά, το σκηνικό του καιρού διατηρείται με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όπως τονίζει σε ανάρτηση του, μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, επισπέυδεται η έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη.

🎯 Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

✅ Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 30, 2025

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Για νέο κύκλο βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί η δυτική και βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο, που φαίνεται πως θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βρόχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.