Από επεισόδια ανάμεσα στους αγρότες και τις δυνάμεις της αστυνομίας σημαδεύτηκαν οι κινητοποιήσεις τις Κυριακής. O γνωστός αγροτοσυνδιαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από αξιωματικό της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ο αξιωματικός του επιτέθηκε δύο φορές και μάλιστα τον χτύπησε με το γόνατο με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.

Μιλώντας στο onlarissa.gr περιέγραψε όσα συνέβησαν: «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό. Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε… με έπιασε από το λαιμό… του λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο – όχι στο πρόσωπο – και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο…

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο…»