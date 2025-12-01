Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Το απόγευμα της Δευτέρας η κρίσιμη συνεδρίαση των αγροτών

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή νέα συνέλευση (17.30) όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Όπως όλα δείχνουν οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τα μπλόκα τους και να παραμείνουν σε αυτά ακόμα και την περίοδο των εορτών εάν χρειαστεί.

Με επεισόδια, χημικά και συλλήψεις η πρώτη ημέρα.

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας στη Λάρισα αποκλείστηκε, μετά την είσοδο δεκάδων τρακτέρ στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες της περιοχής.

Οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρέθηκαν αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία αλλά και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στη Νίκαια όσο και στον Πλατύκαμπο. Αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, ενώ σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.

Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.

Οργή αγροτών για τα ΜΑΤ

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, με τους παραγωγούς να εκδηλώνουν την οργή τους για την επιχείρηση των ΜΑΤ, με τα χημικά και το κυνηγητό, στη Νίκαια.

Σε μαζική συγκέντρωση στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για τη χρήση βίας, ενώ προανήγγειλαν γενικευμένο αποκλεισμό των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες.

«Έστειλαν ΜΑΤ και τραυμάτισαν συναδέλφους»

Από το βήμα της συγκέντρωσης, οι αγρότες κατήγγειλαν με έντονο ύφος τα επεισόδια που σημειώθηκαν, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς διαδηλωτών.

«Πρέπει να καταγγείλουμε την κυβέρνηση που χρησιμοποίησε δυνάμεις καταστολής. Τραυμάτισαν συναδέλφους αγρότες στη Νίκαια, πήγαν στο νοσοκομείο. Και αντί να δώσει λύσεις, στέλνει δυνάμεις καταστολής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να λύσει τα προβλήματα, όχι να στέλνει ΜΑΤ να χτυπάνε αγρότες και κτηνοτρόφους, όχι να ρίχνει χημικά όταν είναι και μικρά παιδιά».

Κλιμάκωση με νέα μπλόκα

Οι αγρότες έστειλαν μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα βγουν κι άλλοι συνάδελφοι. Αύριο Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά, μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο, στις Σέρρες. Όλοι θα βγουν σε Εθνική Οδό» ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων.

«Μας έχουν φτωχοποιήσει»

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας παραμένει το ζήτημα της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες έκαναν λόγο για «φτωχοποίηση» και χρέη, ενώ έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών που υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή.

«Μας θέλουν και φτωχούς και με χρέη. Ήδη σε όλα τα προϊόντα είμαστε ελλειμματικοί. Γιατί; Γιατί κάποτε είχαμε δικά μας μοσχάρια, αρνιά, φρούτα. Γιατί εισάγουμε τώρα; Γιατί κάποιες εταιρείες προφανώς σκέφτονται τα κέρδη» σημείωσε ο Κώστας Τζέλλας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους: «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα χωριά μας, στις δουλειές μας και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν θα γυρίσουμε στο 1910».

