Εξετάζοντας τα σημερινά δεδομένα και την προβολή τους στον χρόνο των εκλογών, μπορούμε, με αρκετή ασφάλεια, να πούμε:

1. Για την κυβερνητική πολιτική

Δεν θα αναφερθώ στα προβλήματα του κοινωνικού κράτους, του κράτους δικαίου, της μειωμένης από την ακρίβεια αγοραστικής δύναμης της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αξιολογούνται πολύ αρνητικά από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και θα παραμείνουν, στην καλύτερη περίπτωση, ίδια.

Θα εξετάσω το «δυνατό» χαρτί της κυβέρνησης, την οικονομία.

Η εκτίμηση της κυβέρνησης για το ΑΕΠ του 2025, είναι 242 δισ ευρώ, σε τρέχουμε τιμές. Το ΑΕΠ του 2009, σε τρέχουσες τιμές εκείνης της χρονιάς, ήταν 237 δισ ευρώ. Δηλαδή σε ονομαστική αξία 5 δισ υψηλότερο, σε πραγματική αξία όμως, πολύ χαμηλότερο.

Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2026-2029, όπως το επικύρωσε το πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο, είναι αποκαλυπτικό.

Προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ το 2027, το έτος εκλογών, 1,7% και 1,3% το 2029, λόγω του τέλους των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026 και της μηδενικής σχεδόν αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και με ετήσια αύξηση του πληθωρισμού, σταθερά πάνω από το 2,2%.

Μηδενική σχεδόν αύξηση της απασχόλησης μετά το 2028. Απασχόληση, που στηρίζεται στην μερική απασχόληση, χαμηλής αμοιβής, στην εστίαση και τον τουρισμό κυρίως, επιδοτούμενες 200.000 θέσεις απασχόλησης, από ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), επαναλαμβανόμενες ετησίως.

Έτσι θα παραδώσει η κυβέρνηση, μερικά από τα βασικά δημοσιονομικά και κοινωνικά δεδομένα, στο τέλος της τετραετίας και θα αποτελούν την κανονικότατα, την δυναμική οικονομία και την ευημερία που, θα υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση.

2. Το παιχνίδι της στατιστικής

Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024, ήταν 41%. Η ΝΔ πήρε 28,5%.

Σε απόλυτο αριθμό ψήφων η ΝΔ πήρε λιγότερες, μερικές δεκάδες χιλιάδες, από τις εθνικές εκλογές στις 6 Μαΐου του 2012, όταν είχε πάρει 18,5%.

Στις δημοσκοπήσεις μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, με μικρές διαφοροποιήσεις, η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα, βέβαια, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠαΣοΚ, αλλά στην πρόθεση ψήφου πολύ κάτω από το ποσοστό των ευρωπαϊκών εκλογών, και στην αμφιλεγόμενη “εκτίμηση ψήφου”, κοντά στο ποσοστό των ευρωπαϊκών εκλογών.

Τα ποσοστά αυτά βγαίνουν από τις απαντήσεις αυτών που σηκώνουν το τηλέφωνο και απαντούν. Εκτίμηση των αναλυτών είναι πως ένας στους δύο δεν απαντά.

Εάν, αυτοί που απαντούν, που είναι συνήθως αυτοί που πηγαίνουν στις κάλπες, παραμένουν περίπου οι ίδιοι, τότε μπορεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων να είναι περίπου και το αποτέλεσμα των εκλογών, εκτός, εάν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές στην συμμετοχή.

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν σε διερευνητικές και πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας, που με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται πολύ δύσκολη.

Η πιο πιθανή εκδοχή είναι νέες εκλογές σε 40 ημέρες περίπου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Στην πρόσθετη πόλωση και τους πολιτικούς εκβιασμούς των δεύτερων εκλογών είναι πιθανή μια οριακή αυτοδυναμία της ΝΔ ή πρωτιά, κοντά στην αυτοδυναμία, με αρκετά πιθανό, κάποιο κόμμα να συνεργαστεί με την ΝΔ, για να σχηματιστεί κυβέρνηση.

Συνεπώς, ο στόχος τους ΠαΣοΚ, αλλά και άλλων προοδευτικών κομμάτων, για σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης, δεν θα έχει επιτευχθεί.

3. Τρεις πιθανοί τρόποι για να ανατραπεί αυτή η προοπτική

α) Συνασπισμός προεκλογικά κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να πετύχει πρωτιά.

Η επιλογή αυτή αποκλείεται, λόγω άρνησης, πολλών κομμάτων, αλλά και λόγω του ισχύοντος εκλογικού νόμου που αποκλείει τους

Συνασπισμούς κομμάτων από την πριμοδότηση τους πρώτου κόμματος.

β) Ένα κόμμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης από τα σημερινά, είτε και από αυτά που πιθανόν να δημιουργηθούν πριν τις εκλογές, να βγει πρώτο κόμμα ή πολύ κοντά στο πρώτο, και κάτω από το 25% και τα δύο, και να διεκδικήσει πρωτιά στις επαναληπτικές εκλογές και με την πριμοδότηση του πρώτου κόμματος να μπορεί με ένα ή δύο κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να αποκτήσουν την δεδηλωμένη.

γ) Η τρίτη εκδοχή είναι, ένα από τα προοδευτικά κόμματα να κερδίσει την αυτοδυναμία, είτε στις πρώτες είτε στις επαναληπτικές εκλογές, φαίνεται αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα.

Υπάρχουν και άλλοι πιθανοί συνδυασμοί, που είναι όμως ακόμη πιο μακριά από την πραγματικότητα.

4. Υπάρχει άλλος δρόμος, για τον σχηματισμό κυβέρνησης;

Ένας δρόμος, πολύ θετικός και για την δημοκρατία μας, είναι η σημαντική αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές.

Αυτή, μπορεί να δώσει νικητή με αυτοδυναμία την ΝΔ, γεγονός που δεν είναι πιθανό, αν δούμε την εκτίμηση των πολιτών για τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Συνεπώς, υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα να το πετύχει κάποιο προοδευτικό κόμμα, αν πείσει μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, που σήμερα αρνείται να πάει στην κάλπη, να πάει.

Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτό στο χρόνο που μέχρι μένει μέχρι τις εκλογές, που τον ελέγχει ο Πρωθυπουργός, πρέπει:

α) Τα κόμματα να μπορέσουν να κατανοήσουν τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικες ανατροπές και πως επηρεάζουν την χώρα μας, τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην οικονομική και κοινωνική.

Δυστυχώς, η μεν κυβέρνηση, προβάλλει μια σιγουριά για την πολιτική της, που δεν τεκμηριώνεται με τίποτα. Και τα βασικά κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης όμως, δεν έχουν παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τις δραματικές ανατροπές, που καταργούν το διεθνές δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις και ρίχνουν τις οικονομίες σε ακόμη πιο άγριο ανταγωνισμού, με την ΕΕ και πολύ περισσότερο την χώρα μας να μπαίνει σε αυτή την εποχή με πολλές αδυναμίες και ελλείψεις.

Το φάντασμα της χρεοκοπίας του 2009, επανέρχεται.

β) Να κατανοήσουν τα νέα κοινωνικά και παραγωγικά δεδομένα πού έχει δημιουργήσει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παγκόσμια και φυσικά στην ελληνική οικονομία.

Στην χώρα μας, το στρεβλό παραγωγικό μοντέλο πριν την κρίση, μετά την βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή των μνημονίων, την δραματική συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και τις μαζικές και τυφλές ιδιωτικοποιήσεις, για την ικανοποίηση των διεθνών αγορών και την δημοσιονομική ανακούφιση, δεν έχει αλλάξει.

Δυστυχώς, παρότι υπήρξαν ευκαιρίες, με τους ανέλπιστους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε αλλαγή του παραγωγικού υποβάθρου έχουμε, ούτε βελτίωση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας έχουμε, για να ελπίζουμε σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη, σε ανάπτυξη της περιφέρειας και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

γ) Την συγκρότηση ενός προγράμματος προοδευτικής κυβέρνησης, που θα πείσει την πλειοψηφία των εργαζομένων, των μικρομεσαίων, των νέων, των αγροτών και των συνταξιούχων, ότι είναι εφικτό.

Πολύ δύσκολα όλα αυτά να γίνουν με τα σημερινά κομματικά δεδομένα και την καθολική απογοήτευση των κοινωνικών ομάδων που ανέφερα, στον χρόνο μέχρι τις εκλογές.

Δυστυχώς, η χώρα σε αδιέξοδο.