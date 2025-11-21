Νέα κόμματα θέλουν οι 2 στους 3 πολίτες όπως δείχνει το β’ μέρος της δημοσκόπησης της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Οι περισσότεροι θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 68,1% πιστεύει πως υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Το 20,9% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 73,2% απαντά αρνητικά.

Η άποψη για την Ιθάκη

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές απαντήσεις είναι στο 15,1% έναντι 63,3%.

Το 54,6% των ερωτηθέντων έχουν θετική άποψη για την έως τώρα παρουσία και τις ενέργειές της Μαρίας Καρυστιανού, έναντι 30,9% που έχουν αρνητική.

To 36,5% είναι πιθανό να ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό την κ. Καρυστιανού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης και για τους αναποφάσιστους.

Όσον αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σημαντικά θέματα όπως οι συμφωνίες με ΗΠΑ για τα ενεργειακά, τα ΕΛ.ΤΑ, η συμφωνία με Ζελένσκι για φυσικό αέριο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ οι αναποφάσιστοι απάντησαν ως εξής:

Στο ενδεχόμενο να μην υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, το 26,9% των αναποφάσιστων της έρευνας απαντά να γίνουν όσες εκλογές χρειαστούν.

Στην καταλληλότητα πρωθυπουργού οι ψηφοφόροι της ΝΔ στηρίζουν σε ποσοστό 70,4% τον Κ. Μητσοτάκη, ενώ στο ΠαΣοΚ ο πρωθυπουργός παίρνει 25,4% έναντι 34,9% του Ανδρουλάκη.

Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουν πουθενά τον Σωκράτη Φάμελλο.