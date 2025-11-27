Σταθερό προβάδισμα έχει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου των πολιτών με 25,2%, αν και το 70,6% κρίνει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της GPO, που διενεργήθηκε για το Star.

Το κυβερνών κόμμα ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο.

Το ΠαΣοΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6%, ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Τα «αγκάθια» της κυβέρνησης

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Παράλληλα, το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας. Ενώ το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο, το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Αρνητικό και το έργο του ΠαΣοΚ

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠαΣοΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα

Το 62,8% πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η ακρίβεια, ενώ το 15,9% είναι η διαφθορά. Από την άλλη πλευρά, το 5,1% θεωρεί την υγεία και μόνο το 3,7% θεωρεί το μεταναστευτικό.

Κόμμα Τσίπρα

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, η δυνητική στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,4 μονάδες.