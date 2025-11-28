«Ο Μάνος ήταν όλη μου η ζωή, όλο μου το ξεκίνημα», είπε η σπουδαία Νάνα Μούσχουρη τιμώντας τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι.

Με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του Μάνου Χατζιδάκι πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό συνέδριο με τίτλο «Manos Hadjidakis: musique, culture, politique» (Μάνος Χατζιδάκις: μουσική, πολιτισμός, πολιτική) που ξεπέρασε κάθε προσδοκία στις 21 – 22 Νοεμβρίου 2025 στη Σορβόννη.

Η Νάνα Μούσχουρη μάγεψε τους παρευρισκόμενους που σιγοτραγούδησαν μαζί της το «Χάρτινο το Φεγγαράκι». Βαθιά συγκινημένη έστειλε το δικό της μήνυμα.

«…Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όλα αυτά πρέπει να μείνουν αληθινά. Γιατί η σελήνη δεν θα ’ναι ολόκληρη, μα θα μας ακούει καλά, είναι η αληθινή, πρέπει να έχουμε κουράγιο, πολλή ελπίδα στη ζωή, και αγάπη, αγάπη αγάπη, αυτό είναι».

Η στιγμή, ευτυχώς, αποτυπώθηκε σε δημοσιογραφικό βίντεο και όπως ήταν αναμενόμενο έγινε viral.

Καθώς τραγουδά, η Νάνα Μούσχουρη συνειδητοποιεί πως ένας κύριος στο κοινό έχει ξεσπάσει σε δάκρυα. Ένα τραγούδι που αγγίζει χορδές ευαίσθητες και συνδέεται με τις πιο προσωπικές ιστορίες μας. Μία φωνή που ξυπνά μνήμες και γεννά συναισθήματα.

Η Μούσχουρη πλησιάζει τον συγκινημένο κύριο κι εκείνος με σεβασμό της φιλά το χέρι και σκύβει το κεφάλι του. Τον ακουμπά, συναισθανόμενη το συναισθηματικό φορτίο του.

Δεν ήταν μια ακόμη επετειακή εκδήλωση. Ήταν ένα ταξίδι γνώσης αλλά και συγκίνησης, πλαισιωμένο με γεγονότα που διαμόρφωσαν την πορεία του Μάνου Χατζιδάκι.

Το συνέδριο έκλεισε με την πρώτη παρουσίαση μιας συγκλονιστικής ταινίας μικρού μήκους που έφτιαξε ειδικά γι αυτή τη συνάντηση ο Δημήτρης Βερνίκος (με τη συνδρομή της Πόλλυς Βλάχου) με βάση την αλληλογραφία του με τον Μάνο Χατζιδάκι.

Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την επιμέλεια της Δώρας Ψυχογιού και του Δημήτρη Παπανικολάου.

Λίγες ημέρες αργότερα η Νάνα Μούσχουρη έκανε μια εμφάνιση που άφησε έντονο αποτύπωμα στη γαλλική τηλεόραση. Μαζί με τον Νίκο Αλιάγα τραγούδησαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι, σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yiannis Koutrakis (@monsieurkoutrak)

Πίσω από τις κάμερες, ο Αλιάγας μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση τους: «Είναι φίλη, μητέρα και αδερφή μου», είπε. Η Μούσχουρη, με το ήρεμο βλέμμα που τη συνοδεύει χρόνια, απάντησε πως θα μπορούσε να είναι γιος της.

«Είμαστε δύο Ελληνάκια. Εσύ έζησες λίγο παραπάνω από εμάς», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και οικειότητας.