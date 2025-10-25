Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, του δημιουργού που σφράγισε όσο λίγοι την ελληνική μουσική και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Συνθέτης, ποιητής, στοχαστής και διαρκώς ανήσυχος, ο Χατζιδάκις δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Έχει πια ριζώσει βαθιά μέσα στον κορμό της πολιτιστικής μας μνήμης.

Το podcast «ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ» τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και αφιερώνει ένα ειδικό επεισόδιο στο οποίο ο Γιάννης Θ. Διαμαντής συναντά τον Μανώλη Μητσιά και την Έλλη Πασπαλά, ερμηνευτές με σπουδαία πορεία στο ελληνικό τραγούδι που συνεργάστηκαν στενά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον έζησαν από κοντά.

Από τη Νέα Υόρκη της παιδικής μνήμης της Έλλης Πασπαλά μέχρι τον Πολύγυρο του νεαρού Μανώλη Μητσιά, οι ιστορίες τους φωτίζουν διαφορετικές όψεις του ίδιου μύθου. Μιλούν για τις πρώτες τους συναντήσεις με τον μεγάλο συνθέτη, τη συνεργασία τους και τον τρόπο που εκείνος τους μύησε σε μια άλλη, αυστηρή, αλλά βαθιά ανθρώπινη, αντίληψη της μουσικής.

Μέσα από τις προσωπικές τους αναμνήσεις, αναδύεται η εικόνα ενός ανθρώπου, με σπάνια ποιότητα, χιούμορ, γενναιοδωρία και καλλιτεχνική ακεραιότητα. Γνωρίζουμε εκ των έσω έναν άνθρωπο που απαιτούσε το καλύτερο από τους γύρω του, όχι από εγωισμό, αλλά από αγάπη για την τέχνη. Μια σπάνια προσωπικότητα που διαμόρφωσε ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών.

Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, ο Μάνος Χατζιδάκις εξακολουθεί να μας αφορά. Όχι μόνο για το σπάνιο μουσικό του έργο, αλλά για τον τρόπο που όρισε τι σημαίνει ευαισθησία και πνευματική ελευθερία.

Από τα «Παιδιά του Πειραιά» και την Οδό Ονείρων μέχρι τα έργα του για το Θέατρο Τέχνης και την Εθνική Λυρική Σκηνή, ο Χατζιδάκις συνδύασε το λαϊκό στοιχείο με το λόγιο, δίνοντας στην ελληνική ψυχή, φωνή που μιλά σε όλο τον κόσμο. Ήταν ο καλλιτέχνης που απέδειξε ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα απλή και ουσιαστική, προσιτή, αλλά και βαθιά προσωπική.

Σήμερα, το έργο του παραμένει πιο σύγχρονο από ποτέ. Τραγουδιέται, διδάσκεται, εμπνέει. Οι νεότεροι μουσικοί και ερμηνευτές τον αντιμετωπίζουν με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια απορία: πώς μπόρεσε να χωρέσει τόσο νόημα μέσα σε λίγες νότες;

Όπως αναφέρει η Έλλη Πασπαλά στο podcast:

«Η μουσική του είναι σημερινή, δεν έχει γεράσει. Ο λόγος του είναι σαν να σχολιάζει το σήμερα».

Με τον Μανώλη Μητσιά να συμπληρώνει:

«Ήταν εκατό χρόνια μπροστά από τη γέννησή του».

Η μουσική του μας υπενθυμίζει ότι ο Μάνος Χατζιδάκις δεν έφυγε ποτέ πραγματικά, απλώς συνεχίζει να μας μιλάει μέσα από τις μελωδίες του.