Η ΔΕΗ συνεχίζει τη στρατηγική της συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο έως το 2027, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της να ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την πολιτιστική ζωή και ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό.

Η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο αφορά τις περιόδους 2025–2026 και 2026–2027 και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων για την ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ στηρίζει το όραμα για ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους, που αναδεικνύει νέες φωνές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και διατηρεί ζωντανή την επαφή του κοινού μέσα από την προβολή κλασικών και σύγχρονων έργων.

Παράλληλα, ως Χορηγός της δράσης με απευθείας μεταδόσεις (livestreaming), η ΔΕΗ συμβάλλει ώστε οι θεατρικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου να φτάνουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να κάνει τη θεατρική εμπειρία περισσότερο προσβάσιμη σε όλους.

O «Φάουστ» στο Σουφλί

Πρώτος σταθμός της δράσης ήταν το Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή ο «Φάουστ», μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Ακολουθούν οι μεταδόσεις των έργων «Τρεις αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ στις 19 Δεκεμβρίου στην Ιθάκη, «Έχεις 5 λεπτά» στις 14 Φεβρουαρίου στα Κύθηρα και «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ στις 27 Μαρτίου στην Κάρπαθο.

Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια και παραμένει σταθερά #μετονΠολιτισμό

Με κεντρικό μήνυμα: «Με τις παραστάσεις που εμπνέουν. Με τις ερμηνείες που καθηλώνουν.», η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Θέατρο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να συναντά την τέχνη. Η υποστήριξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη διατήρηση της θεατρικής κληρονομιάς, αλλά εκτείνεται και στη στήριξη νέων καλλιτεχνικών προσεγγίσεων που ανανεώνουν την πολιτιστική παραγωγή και εμπλουτίζουν τις επιλογές του κοινού.

Στηρίζοντας ενεργά το Εθνικό Θέατρο, η ΔΕΗ, στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς ,αναδεικνύει νέες καλλιτεχνικές φωνές και ενισχύει την πρόσβαση όλων στην καλλιτεχνική έκφραση. Η στήριξη στον πολιτισμό δεν είναι απλώς μια πράξη ευθύνης, αλλά επιλογή με διαχρονικό χαρακτήρα, που αναδεικνύει την αλληλεπίδραση μεταξύ ενέργειας και δημιουργικότητας.

Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά #μετονΠολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.