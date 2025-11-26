Αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα είναι ξανά η Κέρκυρα. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί στην περιοχή Αλυκών και στον Ποταμό.

Μάλιστα, γίνονται αναφορές για μεγάλα προβλήματα στο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα (ύψος της Αγίας Αικατερίνης).

Ήχησε το 112 προειδοποιώντας του κατοίκους του νησιού, για ακραία καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Αντίστοιχα, μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας και στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, τους οποίους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.