Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές σε όλη τη χώρα.

Ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες και μεγάλος όγκος βροχής προβλέπονται στα νησιά του Ιόνιου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας οι καταιγίδες θα είναι διάσπαρτες, με πιο ήπιες βροχές, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι μέτριας έντασης.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 16 – 19 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, έως 21 στα ανατολικά τοπικά και μέχρι 22 οι μέγιστες τιμές στην Κρήτη.

Από νότιες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη, στο Ιόνιο 4 – 6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα διατηρηθούν πιο ισχυροί μέχρι και 7 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές από το πρωί, ωστόσο αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 – 21 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές μέχρι 5 με 6 μποφόρ.

Έντονο θα είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας και από τη Θεσσαλονίκη, με βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες, οι οποίες από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα είναι ισχυρές και θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 17 βαθμούς και άνεμοι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ.

Οι περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.