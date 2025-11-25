Την Τετάρτη καταιγίδες προβλέπονται στα δυτικά, στα νησιά του Ιόνιου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και προς το βράδυ στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου και τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρές, καθώς και στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται μέτριας έντασης βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί στις Κυκλάδες και μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο. Ακόμα, ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε ήπιες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 18-20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα φτάσει στα νοτιότερα τμήματα μέχρι 21-22 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα πελάγη και θα είναι ισχυροί σε εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ.

Στην Αττική θα σημειώνονται τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια, ενώ το βράδυ θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-21 βαθμούς, με ισχυρούς νοτιάδες 6, τοπικά και 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης το μεσημέρι, και αργά τη νύχτα προς τη ξημέρωμα της επόμενης ημέρας οι βροχές θα δυναμώσουν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η νέα επιδείνωση θα επηρεάσει τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.