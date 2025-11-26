Χρυσές λίρες Αγγλίας συνολικού ύψους περί τα 5 δισ. ευρώ, αξία που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των καταθέσεών τους, διακρατούν σήμερα οι Έλληνες.

Πρόκειται για μία διαχρονική αποταμιευτική επιλογή, που λειτουργεί τόσο ως μέσο διατήρησης αξίας, όσο και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης.

Σε παλαιότερες δεκαετίες, πριν την εισαγωγή του ευρώ, οι λίρες αποτελούσαν ένα αξιόπιστο μέσο άμυνας έναντι των διακυμάνσεων του εθνικού νομίσματος.

Ακόμη όμως και μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, οι Έλληνες τις θεωρούν ένα ασφαλές καταφύγιο για τα χρήματά τους, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή της προηγούμενης δεκαετίας, που κορυφώθηκε με την επιβολή των capital controls.

Επιπλέον, οι λίρες συνηθίζεται να δίνονται ως δώρο από τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές, σε γάμους, βαφτίσια ή και γιορτές.

Πόσες αλλάζουν χέρια

Η ισχυρή ζήτηση στην ελληνική αγορά για το προϊόν αποτυπώνεται στο μεγάλο αριθμό πράξεων που καταγράφονται κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και της Πειραιώς, που αποτελούν τους μόνους επίσημους φορείς για τις εν λόγω αγοραπωλησίες, διακινούνται ετησίως 200.000 χρυσές λίρες.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε λειτουργία μία παράλληλη, γκρι όπως χαρακτηρίζεται από τραπεζικά στελέχη με γνώση του αντικειμένου αγορά, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί με ασφάλεια να εκτιμηθεί.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα του Βασιλικού Νομισματοκοπείου, The Royal Mint, που αποτελεί τον επίσημο φορέα παραγωγής νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών συνεργασίας, ξεκινούν τη διάθεση περιορισμένης παραγωγής Χρυσής Λίρας, που για πρώτη φορά θα έχει το ανάγλυφο διακριτικό ορόσημο τρίτης χώρας, εν προκειμένω της Ελλάδος (ΕΛ).

Επετειακή έκδοση

Συνολικά θα διατεθούν 15.000 λίρες στην τιμή των 1.100 ευρώ η κάθε μία, η οποία ενέχει premium 15%, καθώς πρόκειται για επετειακή έκδοση.

Μιλώντας χθες σε εκπροσώπους του τύπου στην Ελλάδα ο Nick Bowkett, Global Head of Growth της Royal Mint, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η νέα έκδοση με το ιδιόσημο “ΕΛ” αναγνωρίζει τη βαθιά σχέση της Ελλάδας με τη Χρυσή Λίρα».

Σημείωσε δε πως «αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως, φημισμένο για την απαράμιλλη ακρίβεια, την εξαιρετική δεξιοτεχνία και το διαχρονικό σχεδιασμό του».

Από την πλευρά του ο Αθανάσιος Αρβανίτης, Ανώτερος γενικός διευθυντής της Πειραιώς και επικεφαλής του Piraeus Financial Market, υπογράμμισε ότι «η επετειακή χρυσή λίρα με το ιδιόσημο για την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από χρυσός. Είναι ιστορία, πολιτισμός και αξία, που μπορείτε να κρατήσετε στα χέρια σας».

Η άνοδος των τελευταίων ετών

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν επενδύσει σε χρυσό τα τελευταία χρόνια σημειώνουν σημαντικές υπεραξίες, καθώς η τιμή του καταγράφει συνεχή ιστορικά υψηλά.

Σύμφωνα με το κ. Δημήτρη Μπελούμπαση, γενικό διευθυντή, Head of Sales Trading στην Πειραιώς, το τρέχον περιβάλλον είναι ιδανικό για την ενίσχυσή της. Συγκεκριμένα:

Η ανάπτυξη του AI προϋποθέτει αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα το κόστος της

Μετά την πανδημία τα κράτη αύξησαν το δανεισμό τους και ο πληθωρισμός ενισχύθηκε αισθητά

Πολλές κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα αποθέματά τους σε χρυσό

Περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν το χρυσό ως μέσο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους και προστασίας του σε περιόδους υποχώρησης των λοιπών αξιών

Η Κίνα και άλλες χώρες από την ευρύτερη περιοχή εγκαταλείπουν για γεωστρατηγικούς λόγους το δολάριο και επενδύουν σε χρυσό.

Οι νέες λίρες

Σημειώνεται ότι η νέα σειρά χρυσών λιρών με το ιδιόσημο «ΕΛ» που διατίθενται από χθες από την Τράπεζα Πειραιώς, έχουν πανομοιότυπα ποιοτικά χαρακτηριστικά με τα ήδη κυκλοφορούντα νομίσματα, διατηρώντας το επίσημο legal – tender status της Μεγάλης Βρετανίας.

Η παραγωγή των επετειακών νομισμάτων ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε χρυσό 22 καρατίων και σε ροζ απόχρωση, ένα κράμα που χρησιμοποιείται για τελευταία φορά, με βάση απόφαση του Royal Mint.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο υψηλού συμβολισμού.

Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΙΙ, ενώ στην οπίσθια όψη ο Άγιος Γεώργιος έφιππος να εξοντώνει δράκοντα, έργο του Ιταλού χαράκτη Benedetto Pistrucci.

Πηγή: OT.GR