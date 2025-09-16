Με την τιμή του χρυσού να ξεπερνά τα 3.600 ανά ουγγιά, η επένδυση σε χρυσές λίρες έχει γνωρίσει αναζωπύρωση, καθώς οι Έλληνες επενδυτές στρέφονται ξανά σε αυτή την κλασική επιλογή.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια. Οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την αναμενόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και αναζητούσαν ενδείξεις για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Οι αβεβαιότητες, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές ευνοούν τον χρυσό καθώς θεωρείται ως περιουσιακό στοιχείο ασφαλούς καταφυγίου, δηλαδή επενδύσεις που αναμένεται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την αξία τους σε περιόδους αστάθειας και πτωτικών τάσεων της αγοράς.

Ο «πυρετός» του χρυσού εκτοξεύει και τις χρυσές λίρες

Η πλειονότητα των αναλυτών «βλέπει» ότι το πολύτιμο μέταλλο, που συνιστά αξιόπιστο στοιχείο προστασίας της αξία του πλούτου, θα φτάσει τα 4.000 δολάρια, στο δεύτερο εξάμηνο της εφετινής χρονιάς.

«Ταύρος» για τον χρυσό δηλώνει η ελβετική UBS, «βλέπει» να συνεχίζει το ράλι μέχρι και τα 4.000 δολάρια. Όπως σημειώνει η UBS, η μείωση των πραγματικών αποδόσεων την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των δασμών και η Fed μειώνει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο, θα ωφελήσουν τις τιμές του χρυσού.

Η Goldman Sachs «βλέπει» τα 3.700 δολ. στο τέλος του 2025, 4.000 δολ. το 2026, ενώ υπό προϋποθέσεις και τα 5.000 δολ. το 2027 και η JP Morgan τα 4.000 δολ. έως το β’ τρίμηνο 2026.

Οι χρυσές λίρες

Οι λαμπερές αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, έρχονται να δώσουν το δικό τους «χρώμα» και στις αγοραπωλησίες λιρών που γίνονται στην Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι φυσικό να συμπαρασύρεται και η χρυσή λίρα, η τιμή της οποίας ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά και οδεύει προς ένα νέο ορόσημο.

Χθες, σε ισχυρή άνοδο βρέθηκε η τιμή της χρυσής λίρας η οποία πωλείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στα 827,16 ευρώ και αγοραζόταν από 705,91 ευρώ.

Αν κάποιος είχε αγοράσει μία χρυσή λίρα το 2019 προς 339,35 ευρώ και την πουλούσε χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος προς 705,91 ευρώ, θα είχε συνολική απόδοση 108,01%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών δίνεται μέσα από δύο κανάλια και συγκεκριμένα από την ΤτΕ και την Τράπεζα Πειραιώς, που διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.

Πηγή: ot.gr