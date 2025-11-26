Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο, η Alter Ego Media εισέρχεται στον δείκτη Mid Cap, βάσει των αποτελεσμάτων της αναθεώρησης των δεικτών ΧΑ και FTSE/ΧΑ. Ουσιαστικά, μαζί με την Qualco θα αντικαταστήσουν τις Πλαστικά Θράκης και Αλουμυλ.

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025, με την μεν πρώτη να έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, ενώ η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%.

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στον Large Cap δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στη σύνθεση, ωστόσο, αυξήθηκε η στάθμιση σε Τρ. Κύπρου, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Λάμδα και Σαράντης. Αντίστροφα, η στάθμιση μειώθηκε σε Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.

Ιδανικό το timing

Η ένταξη της Alter Ego Media στον Mid Cap ήταν για τη αγορά ως μια συνέχεια της καλής πορείας του ομίλου από την ένταξή του στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε χρονικά και από το επενδυτικό ενδιαφέρον που προσέλκυσε στο πρόσφατο ATHEX Mid Cap Conference 2025, όπου και η διοίκηση παρουσίασε τη στρατηγική της στο επενδυτικό κοινό.

Όπως σημειώθηκε, η Alter Ego Media έχει ήδη επενδύσει το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων από το IPO, κυρίως σε εξαγορές και νέο περιεχόμενο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλάνο. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου από τη χρήση του 2026 και μετά, σε συνδυασμό με τη σταθερή οργανική ανάπτυξη, όπως αποτυπώθηκε και στα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου του 2025. Η εταιρεία αναμένει να έχει ολοκληρώσει τη διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων του IPO εντός του α’ τριμήνου του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, η οποία επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών κύκλων, τη διατήρηση ελκυστικής μερισματικής πολιτικής, αλλά προσφέρει, παράλληλα, ισχυρή επενδυτική δυναμική για νέες επενδύσεις.

ΠΗΓΗ: ot.gr