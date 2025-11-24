Τέλη Νοεμβρίου και ενώ άλλες χρονιές η καταναλωτική κίνηση των Χριστουγέννων είχε ξεκινήσει, φέτος επιχειρηματίες και καταναλωτές συμφωνούν ότι η αγορά κινείται ακόμα σε υποτονικά επίπεδα.

Οι περισσότεροι Έλληνες θα κάνουν φέτος Χριστούγεννα με τα περσινά και τα προπέρσινα στολίδια και με τα μελομακάρονα μετρημένα, μιας και η γενική ακρίβεια χτυπά και την εορταστική αγορά.

Η εκτίναξη των τιμών στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εποχιακών ειδών, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να καταλήγουν τελικά στον καταναλωτή.

Ενδεικτικά φέτος η τιμή στα μελομακάρονα αναμένεται να φτάσει τα 20 ευρώ, οι κουραμπιέδες τα 30 ευρώ και οι δίπλες τα 18 ευρώ το κιλό. Οι επαγγελματίες ελπίζουν ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου η κίνηση στην αγορά θα αρχίσει να ζεσταίνεται.