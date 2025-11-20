Η δημοσκόπηση της MRB για το ΟPEN δείχνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, όπως το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22% εξασφαλίζοντας προβάδισμα 11,8Π μονάδων έναντι του ΠαΣοΚ, που καταγράφει 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7%,το ΚΚΕ με 6,6%, Η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 3,6%, η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με 1,5%.

Σε ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με ποσοστό 23,1% και δεύτερη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθούν: Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%, Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6%, Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%, Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%, Σωκράτης Φάμελλος 1,7% και Στέφανος Κασσελάκης 1,4%.

Σε ερώτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων το 68,1% απάντησε ότι «υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών». Ενώ το 25,1% απάντησε πως «τα σημερινά κόμματα μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανησυχίες των Ελλήνων ψηφοφόρων».

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια, καθώς και το ύψος των εισοδημάτων με ποσοστά 55,9% και 22,9% αντίστοιχα.

Σε ερώτηση αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 67% απάντησε ότι τους κρίνει σίγουρα αρνητικά, το 15,2% μάλλον αρνητικά, ενώ το 9,8% μάλλον θετικά και το 3,4% σίγουρα θετικά. Το 4,6% απάντησε ότι δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Ενώ για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα το 78,6% απαντάει σίγουρά όχι και μάλλον όχι.

Σχετικά με το πώς κρίνουν οι πολίτες τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ απάντησαν: