Η αντίστροφη μέτρηση για τις ημέρες των γιορτών έχει μπει στην τελική της ευθεία. Σύντομα θα αρχίσει και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων που θα κρατήσει μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Συγκεκριμένα, από τις 11 Δεκεμβρίου τα μαγαζιά στην Αθήνα θα λειτουργούν σε ενιαίο ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Επιπρόσθετα τα καταστήματα θα μείνουν ανοικτά τρεις Κυριακές (14, 21, 28/12).

Υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και στις 30 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων