Τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα καθώς οι καταναλωτές οργανώνουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση.

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου. Ακολουθεί η Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου, που αφορά εκπτώσεις για διαδικτυακές αγορές.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων

Την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

Τις δύο Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους

Την Κυριακή των Βαΐων

Την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου

Αν οι Κυριακές συμπίπτουν με επίσημη αργία, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.