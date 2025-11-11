Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός το επόμενο διάστημα, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που προκάλεσε προβλήματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως στη Λέσβο και την Πρέβεζα.

Και μπορεί ο Νοέμβριος να έχει μόλις μπει, αλλά η πρώτη πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων υπάρχει και φέρνει χαμόγελα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας -τα οποία είναι πολύ πιθανό να διαφοροποιηθούν- τις γιορτινές μέρες ο καιρός θα είναι καλός, με τη θερμοκρασία να είναι λίγο ανεβασμένη σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Βροχές αναμένονται σε δυτική Ελλάδα, Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες…Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων…”

Καλημέρα!

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές, χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον γαι τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα: για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!».