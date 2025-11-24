Ως Έλληνες έχουμε μεγάλη παράδοση και εξίσου μεγάλη αγάπη στις σούπες. Τι σύμπτωση όμως! Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς άλλους λαούς σε όλον τον πλανήτη, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να ρίξουν τις πρώτες ύλες που έχουν σε αφθονία στην κατσαρόλα και να καταλήξουν με ένα αχνιστό αρωματικό ζωμό, ικανό να γιατρέψει τα πάντα.

Κάποιες από τις πιο ξακουστές σούπες του κόσμου είναι κοντά στα δικά μας γευστικά δεδομένα, ενώ κάποιες άλλες απέχουν τόσο όσο και τα χιλιόμετρα που χωρίζουν τα σύνορά μας. Παρ’ όλ’ αυτά, εμείς τις αγαπάμε όλες γιατί αποτελούν αφορμή να ταξιδέψουμε -έστω και γαστρονομικά- σε άλλα μήκη και πλάτη. Να πειραματιστούμε με υλικά και μπαχάρια, να γεμίσουμε με εξωτικές μυρωδιές και, τελικά, να κακομάθουμε τον εαυτό μας με ένα βαθύ πιάτο από το πιο αγαπημένο comfort food που υπάρχει σε όλη την οικουμένη!

Από την Ιρλανδία μέχρι την Ταϊλάνδη και από τη Φινλανδία μέχρι την Ουκρανία, αυτές οι έξι σούπες αποτελούν λόγο για να σηκώσουμε τα μανίκια και να μπούμε στην κουζίνα.

Ουκρανική μπορς (borscht)

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος μαγειρέματος: 60΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

3 μέτρια παντζάρια

2 πατάτες

2 καρότα

1 μεγάλο κρεμμύδι

1/4 (περίπου 300 γρ.) μικρό κόκκινο λάχανο

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

2 κ.σ. ξίδι ή χυμό λεμονιού

2 κ.σ. ζάχαρη

2 φύλλα δάφνης

2-3 σκελίδες σκόρδο

3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1½ λίτρο ζωμό λαχανικών

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Μαϊντανό ή άνηθο ψιλοκομμένο

Ξινή κρέμα (smetana) ή γιαούρτι για το σερβίρισμα

Λίγη κρέμα γάλακτος για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το ζωμό λαχανικών μαζί με τα φύλλα δάφνης. Στο μεταξύ, καθαρίζουμε και ετοιμάζουμε τα λαχανικά: τρίβουμε τα παντζάρια στο χοντρό μέρος του τρίφτη ή τα κόβουμε σε λεπτές λωρίδες. Τρίβουμε τα καρότα, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και κόβουμε τις πατάτες σε κύβους και το λάχανο σε λωρίδες.

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το παντζάρι για 5-7 λεπτά. Προσθέτουμε το ξίδι και τη ζάχαρη για να ενισχύσουμε το χρώμα και τη γεύση και στη συνέχεια ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας. Αφήνουμε το παντζάρι να σοταριστεί για άλλα 3 λεπτά και ρίχνουμε στο τηγάνι το καρότο και το κρεμμύδι. Σοτάρουμε τα λαχανικά για άλλα 5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το ζωμό που βράζει τις πατάτες. Τις αφήνουμε για 5 λεπτά και προσθέτουμε το λάχανο και το μείγμα των σοταρισμένων λαχανικών. Χαμηλώνουμε την ένταση της εστίας και σιγοβράζουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο νερό ακόμα.

Στο τέλος, τρίβουμε ή ψιλοκόβουμε το σκόρδο και το ρίχνουμε στη σούπα. Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε τη γεύση με αλάτι, πιπέρι, ξίδι ή ζάχαρη για να πετύχουμε την επιθυμητή ισορροπία.

Αφήνουμε τη σούπα να σταθεί για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια τη μοιράζουμε σε πιάτα γαρνίροντας το καθένα με 1 κ.σ. ξινή κρέμα ή γιαούρτι, λίγη κρέμα γάλακτος και ψιλοκομμένα φύλλα μαϊντανού ή άνηθου.

Ουγγρική μανιταρόσουπα (gombaleves)

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

500 γρ. φρέσκα μανιτάρια (λευκά ή καφέ σαμπινιόν) σε φέτες

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. βούτυρο

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα Ουγγαρίας (ή καπνιστή για πιο έντονη γεύση)

1 λίτρο ζωμό λαχανικών

150 ml γάλα

1 κ.γ. αποξηραμένο άνηθο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φύλλα μαϊντανού για το σερβίρισμα

Χυμό από 1/2 λεμόνι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το βούτυρο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Ρίχνουμε και τα μανιτάρια και τα σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά για 6-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα υγρά τους.

Προσθέτουμε την πάπρικα και ανακατεύουμε γρήγορα και με προσοχή για να μην καεί το μπαχαρικό και πικρίσει το φαγητό. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά για 1-2 λεπτά, να δέσει ελαφρά το μείγμα. Συμπληρώνουμε σταδιακά το ζωμό ανακατεύοντας συνεχώς, για να μη σβολιάσει το αλεύρι. Ρίχνουμε τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά.

Τέλος, ρίχνουμε στην κατσαρόλα το γάλα, χαμηλώνοντας τη φωτιά. Σερβίρουμε τη σούπα πασπαλίζοντας με φύλλα μαϊντανού. Αν θέλουμε, προσθέτουμε και λίγο χυμό λεμονιού για έξτρα φρεσκάδα και οξύτητα.

Μυστικό: Για πιο έντονη γεύση μανιταριού, προσθέτουμε στη σούπα και μερικά αποξηραμένα πορτσίνι τα οποία έχουμε μουλιάσει πρώτα.

Φινλανδική με σολομό (lohikeitto)

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

400-500 γρ. φιλέτο φρέσκου σολομού (χωρίς πέτσα και κόκαλα)

4 μέτριες πατάτες σε μικρά καρέ

2 καρότα σε μικρά καρέ

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 λίτρο νερό ή ζωμό ψαριού (ή λαχανικών)

200 ml κρέμα γάλακτος (ή πλήρες γάλα για πιο ελαφρύ αποτέλεσμα)

2 κ.σ. βούτυρο

1 φύλλο δάφνης

5-6 κόκκους μαύρο πιπέρι

Αλάτι

Φρέσκο άνηθο ψιλοκομμένο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Λιώνουμε σε μια κατσαρόλα το βούτυρο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε την πατάτα και το καρότο, ανακατεύουμε ελαφρά και ρίχνουμε το νερό ή το ζωμό μαζί με τη δάφνη και τους κόκκους πιπεριού. Μόλις έρθει σε βρασμό η σούπα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 15-20 λεπτά, να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Στο μεταξύ, κόβουμε το σολομό σε κύβους των 2-3 εκ. Όταν είναι σχεδόν έτοιμα τα λαχανικά, ρίχνουμε στην κατσαρόλα το σολομό και σιγοβράζουμε για άλλα 5-7 λεπτά, όσο χρειάζεται για να μαγειρευτεί το ψάρι, αλλά να παραμείνει ζουμερό. Τότε, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, αλατίζουμε και ανακατεύουμε απαλά – δεν θέλουμε να βράσει έντονα μετά την προσθήκη της κρέμας, απλώς να ζεσταθεί καλά.

Αφαιρούμε τη δάφνη και τους κόκκους πιπεριού, αν θέλουμε. Σερβίρουμε τη σούπα καυτή, σε βαθιά πιάτα ή μπολ και πασπαλίζουμε με φρέσκο ψιλοκομμένο άνηθο.

Ταϊλανδέζικη με κάρι

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 25΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

1 κ.σ. φρέσκο τζίντζερ τριμμένο

1-2 κ.σ. κόκκινη πάστα κάρι

400 ml γάλα καρύδας

500 ml ζωμό λαχανικών

1 καρότο σε λεπτές φέτες

1 κόκκινη πιπεριά σε λωρίδες

1 φλιτζ. κολοκυθάκι ή μπρόκολο σε κομμάτια

100 γρ. μανιτάρια σε φέτες

1 κ.σ. σόγια σος ή ταμάρι

1 κ.γ. ζάχαρη καρύδας ή καστανή

Χυμό από 1/2 λάιμ ή λεμόνι

Φρέσκο κόλιαντρο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και το τζίντζερ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 λεπτό ακόμα, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Ρίχνουμε την πάστα κάρι και ανακατεύουμε καλά για 1 λεπτό ώστε να «ξυπνήσουν» τα μπαχαρικά της.

Συμπληρώνουμε στην κατσαρόλα το γάλα καρύδας, το ζωμό των λαχανικών, τη σόγια σος και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Προσθέτουμε στη συνέχεια το καρότο, την πιπεριά, τα μανιτάρια και το μπρόκολο ή το κολοκυθάκι και αφήνουμε τη σούπα σε μέτρια φωτιά για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά, αλλά να κρατούν το σχήμα τους.

Τέλος, πολτοποιούμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας με το ραβδομπλέντερ. Προσθέτουμε το χυμό του λάιμ ή του λεμονιού, ανακατεύουμε και ελέγχουμε το αλάτι και την οξύτητα. Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή πασπαλίζοντας φρέσκο κόλιαντρο.

Ιρλανδική πατατόσουπα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 30΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

4 μεγάλες πατάτες (περίπου 800 γρ.)

1 μεγάλο πράσο (μόνο το λευκό μέρος) ή 1 μεγάλο κρεμμύδι

2 κ.σ. βούτυρο

750 ml ζωμό λαχανικών

250 ml νερό

100 ml κρέμα γάλακτος

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φρέσκο σχοινόπρασο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο για το γαρνίρισμα

Τραγανό μπέικον για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια για να βράσουν πιο γρήγορα. Καθαρίζουμε και κόβουμε σε λεπτές ροδέλες το πράσο. Αν χρησιμοποιήσουμε κρεμμύδι, το ψιλοκόβουμε.

Λιώνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το βούτυρο και σοτάρουμε το πράσο (ή το κρεμμύδι) σε χαμηλή φωτιά για 5-7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει, αλλά να μην πάρει χρώμα. Προσθέτουμε τις πατάτες και ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά.

Ρίχνουμε το ζωμό και το νερό, δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σούπα να πάρει βράση. Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε την ένταση της εστίας και σιγοβράζουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τελείως οι πατάτες.

Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ, να γίνει βελούδινη. Αν θέλουμε πιο αραιή υφή, συμπληρώνουμε λίγο ακόμα ζωμό ή νερό. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε και αφήνουμε τη σούπα να πάρει μια βράση για 2-3 λεπτά ακόμα.

Σερβίρουμε την πατατόσουπα καυτή, σε βαθιά μπολ, γαρνίροντας το καθένα με κρέμα γάλακτος, λίγο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή μαϊντανό και τραγανό μπέικον.

Γαλλική κρεμμυδόσουπα

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 60΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4 μερίδες

6 μεγάλα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες

3 κ.σ. βούτυρο

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 ml λευκό ξηρό κρασί

1 λίτρο ζωμό βοδινού ή λαχανικών

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1 φύλλο δάφνης

Λίγο θυμάρι (προαιρετικά)

4 φέτες μπαγιάτικο ψωμί

150 γρ. τυρί γκριγιέρ (Gruyère) ή έμενταλ τριμμένο

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά το βούτυρο μαζί με το λάδι και σοτάρουμε αργά τα κρεμμύδια για 30-40 λεπτά, μέχρι να καραμελώσουν καλά και να πάρουν σκούρο χρυσαφί χρώμα. Ανακατεύουμε τακτικά.

Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε το ζωμό, τη δάφνη και, αν θέλουμε, λίγο θυμάρι. Αλατοπιπερώνουμε με μέτρο και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 20-25 λεπτά.