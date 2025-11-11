ΤΟ ΒΗΜΑ logo

SALLY KIRKLAND

Πέθανε η Sally Kirkland, η θρυλική ηθοποιός και μούσα του Andy Warhol

Πέθανε η Sally Kirkland, η θρυλική ηθοποιός και μούσα του Andy Warhol 1
Getty Images/ Ideal Image

Η Sally Kirkland, η θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιός που είχε προταθεί για Όσκαρ το 1988 για την ερμηνεία της στην ταινία Anna, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η Sally Kirkland, η θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιός που είχε προταθεί για Όσκαρ το 1988 για την ερμηνεία της στην ταινία Anna, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της στο TMZ, η Kirkland πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Palm Springs, έπειτα από πολυετή μάχη με την άνοια.

Πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του θρυλικού Factory του Andy Warhol, ζώντας στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής έκρηξης της δεκαετίας του ’60. Η Sally Kirkland ήταν από εκείνες τις ηθοποιούς που δεν ακολουθούσαν το Χόλιγουντ αλλά, αντιθέτως, το προκαλούσαν.

Η καριέρα της απογειώθηκε με το Anna, έναν ρόλο που της χάρισε Χρυσή Σφαίρα και την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αυθεντικές, συναισθηματικά εκρηκτικές παρουσίες της γενιάς της. Στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, εμφανίστηκε σε εμβληματικές ταινίες όπως The Sting, JFK και Bruce Almighty, αποδεικνύοντας πως μπορούσε να κινείται με άνεση από το arthouse στο mainstream χωρίς να χάνει ποτέ την ταυτότητά της.

Η Kirkland ήταν κάτι περισσότερο από μια βραβευμένη ηθοποιός. Ήταν μια μποέμ ψυχή που κουβαλούσε πάνω της το πνεύμα μιας εποχής που δεν υπάρχει πια.

Μια καριέρα μπροστά στα φώτα

Η Sally Kirkland υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, μια ηθοποιός που δεν χώρεσε ποτέ στα στενά καλούπια του Χόλιγουντ. Γεννημένη το 1941 στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε σε έναν κόσμο γεμάτο τέχνη και μόδα. Η μητέρα της υπήρξε fashion editor και από νωρίς έδειξε ότι δεν θα ακολουθούσε την πεπατημένη.

Στα νεανικά της χρόνια, η Kirkland εντάχθηκε στον εκρηκτικό καλλιτεχνικό κύκλο του Andy Warhol, ζώντας μέσα στη ριζοσπαστική ατμόσφαιρα της Factory, όπου οι τέχνες, οι προσωπικότητες και τα όρια του «επιτρεπτού» αναμειγνύονταν σε ένα ατελείωτο πείραμα ελευθερίας. Εκεί άρχισε να διαμορφώνει το αντισυμβατικό της πνεύμα , το ίδιο που αργότερα θα χαρακτήριζε και κάθε της ρόλο.

Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όμως η καθιέρωση άργησε. Για χρόνια πάλευε στα περιθώρια της βιομηχανίας, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες παραγωγές, θεατρικά έργα και ρόλους μικρής διάρκειας σε σειρές και ταινίες. Όμως, όταν ήρθε το Anna το 1987, η αναμονή απέδωσε. Η ερμηνεία της ως μια Τσέχα ηθοποιός εξόριστη στη Νέα Υόρκη, που προσπαθεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια και πείσμα, ήταν τόσο ωμή και αληθινή που της χάρισε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ήταν η στιγμή που το Χόλιγουντ δεν μπορούσε πια να την αγνοήσει.

Μετά το Anna, η Kirkland συμμετείχε σε μια σειρά από ταινίες όπου έδειξε την ευελιξία της, από το κλασικό The Sting με τον Paul Newman και τον Robert Redford, μέχρι το πολιτικό δράμα JFK του Oliver Stone και την κωμωδία Bruce Almighty με τον Jim Carrey. Πάντα με εκείνο το βλέμμα που έμοιαζε να ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει.

Πέρα από την οθόνη, η Kirkland υπήρξε και πνευματική αναζητήτρια. Είχε στραφεί στη γιόγκα, στον διαλογισμό και σε διάφορες μορφές θεραπείας, διδάσκοντας ακόμα και υποκριτική με έμφαση στη συναισθηματική ελευθερία. Πολλοί μαθητές της τη θυμούνται όχι ως «σταρ», αλλά ως δασκάλα ψυχής.

Τα τελευταία χρόνια, πάλεψε με την άνοια, αλλά συνέχισε να εμπνέει όσους τη γνώριζαν με τη χαρακτηριστική της αυθεντικότητα και το απρόβλεπτο χιούμορ της. Η ζωή της — γεμάτη υπερβάσεις, ρίσκο και πάθος — μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική: από τα υπόγεια της Νέας Υόρκης μέχρι τις αίθουσες των Όσκαρ, η Sally Kirkland παρέμεινε μέχρι τέλους αυτό που ήταν πάντα, μια πραγματική καλλιτέχνις, ατίθαση, απρόβλεπτη και αφοπλιστικά ανθρώπινη.

RECOMMENDED

PODCAST

Ανίτα Μπραντ: Ό,τι χρόνο έχω, τον δίνω απλόχερα στα παιδιά μου και στη δουλειά μου»

Η Ειρήνη Ζουρνατζή και η Έλενα Πάκου στο σημερινό επεισόδιο, κάνουν έναν υπέροχο διάλογο με την Ανίτα Μπραντ, επιχειρηματία στον κόσμο της ομορφιάς, η οποία ανοιχτά και διάφανα μιλά (σχεδόν) για όλα.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ