Πέθανε η Sally Kirkland, η θρυλική ηθοποιός και μούσα του Andy Warhol

Η Sally Kirkland, η θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιός που είχε προταθεί για Όσκαρ το 1988 για την ερμηνεία της στην ταινία Anna, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.
Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της στο TMZ, η Kirkland πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Palm Springs, έπειτα από πολυετή μάχη με την άνοια.
Πριν γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του θρυλικού Factory του Andy Warhol, ζώντας στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής έκρηξης της δεκαετίας του ’60. Η Sally Kirkland ήταν από εκείνες τις ηθοποιούς που δεν ακολουθούσαν το Χόλιγουντ αλλά, αντιθέτως, το προκαλούσαν.
Η καριέρα της απογειώθηκε με το Anna, έναν ρόλο που της χάρισε Χρυσή Σφαίρα και την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αυθεντικές, συναισθηματικά εκρηκτικές παρουσίες της γενιάς της. Στη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν, εμφανίστηκε σε εμβληματικές ταινίες όπως The Sting, JFK και Bruce Almighty, αποδεικνύοντας πως μπορούσε να κινείται με άνεση από το arthouse στο mainstream χωρίς να χάνει ποτέ την ταυτότητά της.