Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του 1971, πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

Στα 15 του, ο Αντρεσέν επιλέχθηκε για την ταινία «Θάνατος στη Βενετία» του Ιταλού σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι, βασισμένη στη νουβέλα του Τόμας Μαν, στην οποία υποδύθηκε τον Τάτζιο, ένα όμορφο αγόρι με το οποίο ένας μεγαλύτερος άντρας, τον οποίο υποδύεται ο Ντιρκ Μπόγκαρντ, αποκτά εμμονή.

Ο Βισκόντι αποκάλεσε τον Αντρεσέν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» στον Τύπο, ένας τίτλος που έμεινε στην ιστορία. Για τον ηθοποιό όμως, αυτό αποτέλεσε ένα βαρίδιο, το οποίο θα κουβαλούσε πάντα. «Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε δηλώσει στον Guardian το 2003. Τα γυρίσματα της ταινίας, όπως ανέφερε το 2021, «μου είχαν κάνει τη ζωή χάλια σε αξιοπρεπή βαθμό».

Ο θάνατος του Μπιορν Αντρέσεν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους Kristian Petri και Kristina Lindström, τους συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ του 2021 με τίτλο «Το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο». Ο Petri δήλωσε στην σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο, ενώ η Lindström τον θυμόταν ως «έναν γενναίο άνθρωπο». Δεν δόθηκαν πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

Τα πρώτα στάδια της ζωής του

Ο Αντρέσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν ήταν 10 ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το μόντελινγκ επειδή, όπως σχολίασε αργότερα, «ήθελε μια διασημότητα στην οικογένεια».

Η ερμηνεία του στο «Θάνατος στη Βενετία» τον έκανε σταρ από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η εμπειρία δεν ήταν εντελώς θετική. Ο Βισκόντι τον πήγε σε ένα γκέι νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με μια παρέα ανδρών όταν ήταν μόλις 16 ετών, κάτι που τον έκανε να νιώσει «πολύ άβολα».

«Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία. Αλλά ήταν η πρώτη από πολλές τέτοιες συναντήσεις», σημείωσε. Πρόσθεσε ακόμα, ότι θα είχε πει στον Βισκόντι να «γ@μ***ί» αν ήταν ακόμα ζωντανός και ότι ο σκηνοθέτης «δεν έδινε δεκάρα» για τα συναισθήματά του, προσθέτοντας: «Δεν έχω ξαναδεί τόσους φασίστες και μ@λ***ς όσοι υπάρχουν στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Λουκίνο ήταν το είδος του πολιτισμικού θηρευτή που θα θυσίαζε τα πάντα ή οποιονδήποτε για το έργο».

Μετά το «Θάνατος στη Βενετία»

Μετά την ταινία «Θάνατος στη Βενετία», ο Αντρεσέν πήγε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εκεί, έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, εμφανίστηκε σε αρκετές διαφημίσεις και απέκτησε τεράστιο γυναικείο κοινό. «Έχετε δει τις φωτογραφίες των Beatles στην Αμερική;» εξήγησε στον Guardian το 2003. «Έτσι ήταν. Υπήρχε μια υστερία γύρω από αυτό».

Οι φιλοδοξίες του Αντρεσέν βασίζονταν στη μουσική και έγινε ένας καταξιωμένος πιανίστας και μουσικός. Συνέχισε να ασχολείται με την υποκριτική, εμφανιζόμενος σε περισσότερες από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως γυρισμένες στη Σουηδία.

Περιέγραψε την καριέρα του ως «χάος» και ισχυρίστηκε ότι ο Tadzio τον στοίχειωνε μέχρι την ενηλικίωση. «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησε από την απόλυτη κορυφή και στη συνέχεια κατέβηκε προς τα κάτω», είπε. «Αυτό ήταν μοναχικό».

Ο Αντρεσέν έγινε πρωτοσέλιδο το 2003, όταν έφερε αντίρρηση στη φεμινίστρια Ζερμέν Γκριρ να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία του στο εξώφυλλο του βιβλίου της «Το Όμορφο Αγόρι» χωρίς να τον ρωτήσει. Μερικές από τις αντιρρήσεις του σχετίζονταν με την εμπειρία του με τον Βισκόντι , τόνισε: «Η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους, είναι κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος κατ’ αρχήν. Συναισθηματικά ίσως, και διανοητικά, με ενοχλεί – επειδή έχω κάποια εικόνα για το τι είναι αυτό το είδος αγάπης». Αλλά ο εκδότης του Greer, Thames and Hudson, απέρριψε τις αντιρρήσεις του, λέγοντας ότι δεν χρειαζόταν η άδειά του – μόνο η άδειά του φωτογράφου, David Bailey.

Η γήρανση βοήθησε τον Αντρεσέν να γίνει ανώνυμος και τελικά βρήκε την ηρεμία του ως ηθοποιός. Το 2019 εμφανίστηκε σε έναν μικρό ρόλο στην ταινία τρόμου του Άρι Άστερ, Midsommar, υποδυόμενος έναν ηλικιωμένο άνδρα που χτυπιέται στο πρόσωπό του με ένα σφυρί, ενώ θυσιάζεται σε μια παγανιστική τελετή. Ο Αντρεσέν ενθουσιάστηκε με τον ρόλο, λέγοντας: «Το να σκοτωθείς σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Ο Αντρεσέν απέκτησε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν: μια κόρη, τη Ρομπίν, και έναν γιο, τον Έλβιν, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου σε ηλικία εννέα μηνών.