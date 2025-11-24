Τον περασμένο Μάρτιο, στο αμφιθέατρο Ρισελιέ της Σορβόννης στο Παρίσι και στο πλαίσιο του φεστιβάλ κλασικού θεάτρου «Διονύσια», την παγκόσμια πρώτη του έκανε το θεατρικό έργο του Μπάμπη Πλαϊτάκη «Δείπνο με τον Μέγα Αλέξανδρο» το οποίο κίνησε το ενδιαφέρον του φεστιβάλ της Γαλλικής σχολής που οργανώνει ο καθηγητής Φιλίπ Μπρουνέ και διευθύνει η θεατρική ομάδα της, «Δημόδοκος».

Η παράσταση, που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Πλαϊτάκης, ανέβηκε έξι χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του έργου στην Ελλάδα, το 2019 από τις Εκδόσεις «24 Γράμματα». Eπίσης, βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στην σελίδα της σχολής.

Σε λίγο καιρό αυτή η βιντεοσκοπημένη παράσταση, θα κάνει για πρώτη φορά πρεμιέρα δημοσίως, στο Ιδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη (Βας. Σοφία και Μέρλιν 1).

Η προβολή θα γίνει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.στις 20.30 στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της εικαστικού Αγνής Χρονοπούλου-Colignon.

Υπό την επήρεια του ποτού

Αξονας στο «Δείπνο με τον Μέγαλέξανδρο» είναι η δολοφονία του Κλείτου από τον Μέγα Αλέξανδρο, κάπου στα βάθη της Ανατολής.

«Πάντα με ενδιέφερε η περίπτωση του Μεγαλέξανδρου – πως αυτός ο νεαρός άνδρας, σε πολύ λίγο χρόνο, κατάφερε να αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη και να αφήσει μια τεράστια κληρονομιά στην ανθρωπότητα» είπε στο «ΒΗΜΑ» ο σκηνοθέτης με αφορμή το ανέβασμα του έργου του.

«Αλλά ειδικά εδώ, εκτός από τα κατορθώματα και την κοσμοθεωρία του, αυτό που με ενδιέφερε ήταν η ανθρώπινη πλευρά του, μέσα από ένα θλιβερό γεγονός: κατά την διάρκεια ενός συμποσίου, πάνω στο μεθύσι, σκότωσε τον άνθρωπο που του είχε σώσει κάποτε την ζωή.»

Συνεπώς το θεατρικό «Δείπνο με τον Μεγαλέξανδρο» επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον χαρακτήρα του θεοποιημένου Αλέξανδρου και από την άλλη να μιλήσει για τα απολύτως ανθρώπινα συναισθήματά του και δη υπό την επήρεια του ποτού. Είναι η άποψη του Μπάμπη Πλαϊτάκη για την γήινη πλευρά του μυθικού Μακεδόνα αυτοκράτορα.

Μια ζωή σε τρεις πράξεις

Μέσα από τις τρεις πράξεις του έργου ανατρέχει στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του Έλληνα στρατηλάτη, στη κοσμοθεωρία του, στους έντονους διαξιφισμούς με τους συντρόφους του, όπως και στην κρίση συνειδήσεως που βίωσε.

«Επέλεξα μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του Αλέξανδρου – ένα τραγικό γεγονός που του στοίχισε πολύ ακριβά και λίγο έλειψε να τον οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή του» είπε ο σκηνοθέτης, γνωστός από την ταινία «Το καλοκαίρι της Μήδειας» (1989).

Στην έρευνα που ο Πλαϊτάκης έκανε, ανακάλυψε και έναν δελφικό χρησμό για τον Αλέξανδρο. Δεν τον βρήκε στον Πλούταρχο, στον Αρριανό ή στον Κούρτιο, αλλά σε ένα χριστιανικό βιβλίο του 5ου αιώνα μ.Χ. – συγκεκριμένα στον Σωκράτη τον σχολαστικό.

Ο χρησμός, που αναφέρεται στην θεοποίηση του Αλέξανδρου, είναι ενταγμένος στο έργο. «Στους καιρούς μας, όπου όλοι είμαστε μάρτυρες του χάους που επικρατεί στην ανθρωπότητα, ειδικά στη Μέση Ανατολή και την Ασία όπου οι σημερινοί κυβερνήτες αποδεικνύονται ανεπαρκείς να βάλουν τάξη, η περίπτωση του Μεγαλέξανδρου επανέρχεται στην επιφάνεια» είπε ο σκηνοθέτης.

«Ο Αλέξανδρος ήταν ο μόνος που κατάφερε να βάλει τάξη σ’ αυτή την ευαίσθητη περιοχή της υφηλίου. Κι αυτό τον κάνει πάρα πολύ σύγχρονο – η σκέψη του καθώς και η δράση του αποτελούν σημεία αναφοράς για την εποχή μας».

INFO παράστασης

Σκηνοθεσία: Μπάμπης Πλαϊτάκης

Μουσική: Αλέξανδρος Χάχαλης

Κοστούμια: Αριστείδης Πατσόγλου

Συμμετέχουν: Baptiste Joet, Emmanuel de Montval, Safia Bouadan, Didir Forst κ.α.