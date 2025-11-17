Η παγκόσμια περιοδεία της συλλογής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000» του αείμνηστου Μάκη Βαρλάμη συνεχίζεται.

Αυτή την φορά, ύστερα από πρόσκληση των Αιγυπτίων, παρουσιάζεται στον εμβληματικό χώρο της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας (BIBLIOTHECA ALEXANDRINA) με τίτλο “ALEXANDER THE GREAT BACK TO EGYPT”.

Δύο χρόνια μετά την μεγάλη παρουσίαση στο Κουβέιτ, όπου ο Μεγαλέξανδρος είχε εγκαταστήσει το Ναύσταθμο του-νήσος Φαϊλάκα-η συλλογή του Βαρλάμη συνεχίζει το ταξίδι της στον Αραβικό κόσμο δείχνοντας πως και σήμερα το Αλεξανδρινό πνεύμα ενώνει και ανοίγει νέες συνεργασίες και προοπτικές.

Η BIBLIOTHECA ALEXANDRINA ανοίγει τον κεντρικό εκθεσιακό της χώρο παρουσιάζοντας 53 συνολικά έργα από την μεγάλη συλλογή του αείμνηστου Έλληνα της διασποράς. Σαράντα εικαστικά έργα μεγάλων διαστάσεων, δώδεκα γλυπτά και το εμβληματικό Σπίτι του Πινδάρου θα εκτίθενται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2026 στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Η διεύθυνση της Βιβλιοθήκης δέχθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό το έργο και οργανώνει σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με κέντρο τον Μεγαλέξανδρο και την Ελληνιστική Εποχή. Έχει ήδη ξεκινήσει δράση με το τμήμα παιδαγωγικών προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης, ενώ σχεδιάζονται σε ειδική ημερίδα διαλέξεις ιστορικών και αρχαιολόγων το πρωί στις 13 Δεκεμβρίου πριν από τα εγκαίνια που θα γίνουν το απόγευμα της ίδιας μέρας. Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχει το ΑΠΘ στην σειρά των διαλέξεων.

Το σημαντικό αυτό έργο του Έλληνα καλλιτέχνη αποκαλύπτει τις δυνατότητες που ανοίγει η Τέχνη και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας ιδιαίτερες σχέσεις ενδιαφέροντος και εμπιστοσύνης με τον χώρο της Εγγύς και Μέσης Ανατολής όπου ακόμα και σήμερα διατηρούνται τα κοινά ιστορικά ίχνη και η αγάπη για τον Μακεδόνα βασιλιά.

Η έκθεση στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, των υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών και Εσωτερικών, όπως επίσης του ΑΠΘ και της ΕΝΠΕ. Είναι συνδιοργάνωση της BIBLIOTHECA ALEXANDRINA, του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, της ΚΕΔΕ, του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας του Αλεξανδρινού Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια και του Μουσείου Τέχνης της Αυστρίας.

Ιστορικός χορηγός είναι η ελληνική εταιρεία SALFO που δραστηριοποιείται στις Αραβικές χώρες, ενώ χορηγοί είναι η ελληνική εταιρεία ARCHIRODON που επίσης δραστηριοποιείται στις χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, και από Αιγυπτιακής πλευράς οι εταιρείες ORASCOM, OSL, OΓΔ του ομίλου SAWIRIS. Χορηγός μεταφορών είναι η EGYPTAIR και Υποστηρικτές, το Αρχιτεκτονικό γραφείο ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και το ξενοδοχείο RADISSON BLUE PARK ATHENS. Χορηγός Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3.