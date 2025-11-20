Με τις καταθέσεις των Γιώργου Ξυλούρη και του Ανδρέα Στρατάκη θα συνεχιζόταν η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο ήδη ο πρώτος δήλωσε πως δεν θα βρεθεί μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο αποκαλούμενος «Φραπές» με υπόμνημά του ενημέρωσε τα μέλη τη ότι δε θα προσέλθει να καταθέσει. Στο υπόμνημά του επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι μετά τη διαρροή συνομιλιών που τον αφορούν, αλλά και του πορίσματος για την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος τυχόν κατάθεσή του, θα αναιρέσει «οποιοδήποτε δικαίωμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευση μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

Παράλληλα, στο υπόμνημά του αναφέρει ότι έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων «τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία».

Η ΝΔ στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα

Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί.

Βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη ζητούν ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά

Το ΠαΣοΚ ζητάει βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η εισηγήτρια Μιλένα Αποστολάκη, επέρριψε ευθύνες στο προεδρείο γιατί το κόμμα είχε ζητήσει από τις αρχές Οκτωβρίου να προσέλθει.

Με βίαιη προσαγωγή του Φραπέ συμφωνεί αλλά και με το να πάει εισαγγελέα συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ομως ο Βασίλης Κοκκαλης λέει ότι ο εισαγγελέας δεν μπορεί να διερευνήσει τυχόν σχέσεις με Αυγενάκη.

Με βίαιη προσαγωγή του συμφωνούν επίσης ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Παράλληλα ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κατηγορεί την πλειοψηφία και τον κ. Ξυλούρη για «απαράδεκτη συντεχνία» και κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλου.

Τονίζει ότι η επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων είναι καταχρηστική, καθώς δεν του έχει αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Σημειώνει επίσης ότι προκαλεί ερωτηματικά η στάση της αστικής δικαιοσύνης, ειδικά όταν για τον ρόλο συγκεκριμένου προσώπου υπάρχουν «ολόκληροι τόμοι» με πράξεις που φέρεται να έχει διαπράξει.

Η αναφορά σε Τυχεροπούλου, τα 2,5 εκ ευρώ και τα οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης έχει καταγραφεί από τον «κοριό» να αναφέρεται στην κα. Τυχεροπούλου και να λέει στον συνομιλητή του πως αν την είχε σκοτώσει θα ήταν έξω με 50 χιλιάρικα σε δικηγόρους. Στιχομυθία που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην εξεταστική και μάλιστα η ίδια η κ. Τυχεροπούλου είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλεια της.

Ο κ. Ξυλούρης, ελέγχεται για «μαύρη τρύπα» στο Πόθεν Έσχες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα κεφάλαια και καταθέσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, όπως και οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα. Θα κληθεί να απαντήσει για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την πίεση που ασκούσε για τις υποθέσεις του, όπως και για τις επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξε.

Αναμονή για τον «Χασάπη»

Ο δεύτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης ή αλλιώς «Χασάπης» έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή του σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων ενώ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη «γαλάζια» παράταξη, όπως και ο κ. Ξυλούρης.

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι μετά τη χθεσινή μέρα έντασης ανάμεσα στα μέλη της εξεταστικής και ειδικότερα ανάμεσα στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη και το ΠαΣοΚ, η ατμόσφαιρα θα είναι και σήμερα τεταμένη.

