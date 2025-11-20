5 το πρωί: Σχέδιο ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Κίνα κατά Γκίλφοϊλ για λιμάνι Πειραιά – Πρόστιμα από ΣτΕ σε υπουργεία
Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν ζητήσει από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εξετάσει ένα αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης που έχει συζητηθεί και με τη Μόσχα και προβλέπει παραχώρηση εδαφών και οπλικών συστημάτων από την Ουκρανία. Η πρόταση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία, ενώ στο εσωτερικό ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει πολιτικές πιέσεις λόγω της υπόθεσης διαφθοράς.
1
Σχέδιο για διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία από ΗΠΑ και Ρωσία
- Αναφορές για σχέδιο 28 σημείων: Πιέσεις προς την Ουκρανία να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών, μείωση του στρατεύματος της στο μισό, μερικό αφοπλισμό και αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας προβλέπει σύμφωνα με τις αναφορές το σχέδιο -μεγάλο μέρος του οποίου παραμένει μυστικό- που κυκλοφορεί τα τελευταία 24ώρα για την επίλυση του πολέμου της Ουκρανίας
- Ο Ζελένσκι στην Τουρκία στη σκιά του σκανδάλου: Την ώρα που ήρθαν στην επιφάνεια οι παραπάνω πληροφορίες, ο Ζελένσκι συναντιόταν με τον Ταγίπ Ερντογάν, για να συζητήσουν την επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών με την Ρωσία, αλλά κι ενώ παλεύει στην χώρα του με ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς. Θα έχει σήμερα συνάντηση στο Κίεβο με αμερικανούς αξιωματούχους του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ και του στρατού.
- Τίποτα νεότερο στο σχέδιο λέει η Μόσχα: Η ρωσική πλευρά δια στόματος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντιμίτρ Πεσκόφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει τίποτα νεότερο στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και ότι δεν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για μια συνάντηση Πούτιν- Τραμπ.
2
Αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας για τον Πειραιά
- Πεκίνο κατά Γκίλφοϊλ: Οι δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για «παράκαμψη» του κινεζικού ελέγχου στον Πειραιά προκάλεσαν σφοδρή αντίδραση της κινεζικής πρεσβείας, με το Πεκίνο να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για παρέμβαση και «ψυχροπολεμική νοοτροπία».
- Στο επίκεντρο: Το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανο-κινεζικής αντιπαράθεσης για τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων, ενώ οι ΗΠΑ επιχειρούν να επανακτήσουν επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, προωθώντας παράλληλα σχέδια όπως ο διάδρομος IMEC.
- Τι επιδιώκει η Ελλάδα: Η Αθήνα προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, διαμηνύοντας ότι τηρεί τις υπάρχουσες συμφωνίες, ενώ εξετάζει τρόπους μεγαλύτερης αμερικανικής συμμετοχής σε ελληνικές υποδομές, όπως το λιμάνι της Ελευσίνας.
3
Πρόστιμα σε 4 υπουργεία για μη εφαρμογή αποφάσεων του ΣτΕ
- Επί 13 χρόνια: Για ακόμη μία φορά, η αρμόδια Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σε τέσσερα υπουργεία, καθώς επί 13 χρόνια δεν έχουν εκδώσει το προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ, παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ. Παρότι έχουν επιβληθεί επανειλημμένα πρόστιμα από το 2020 έως και το 2025, η στάση αδιαφορίας των υπουργείων παραμένει, χωρίς να υπάρχει συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις.
- Τα πρόστιμα: Η επίμονη και αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση των υπουργείων στις αποφάσεις του ΣτΕ οδήγησε σε νέα πρόστιμα, περίπου 5.000 ευρώ για κάθε αιτούντα, ποσά που θεωρούνται χαμηλά και αναποτελεσματικά, παρότι προβλέπονται από τον νόμο. Το ΣτΕ ανακοίνωσε ότι και το 2025 επιβλήθηκε πρόστιμο –12.000 ευρώ ανά αιτούντα– για απόφαση του 2012 που ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, ενώ αντίστοιχα πρόστιμα έχουν επιβληθεί τουλάχιστον άλλες τέσσερις φορές στο παρελθόν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
- Καταδίκη από το ΕΔΔΑ: Η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις ανωτέρω ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις έχει ήδη διαπιστωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) το οποίο καταδίκασε τη χώρα για παράβαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Εκκρεμούν και άλλες προσφυγές ενώπιον του ΕΔΔΑ με το ίδιο αντικείμενο.
4
Για ανθρωποκτονία διώκεται o 29χρονος στο Νέο Κόσμο
- Ομολόγησε: Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 29χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, με τον ίδιο να έχει ομολογήσει την πράξη του. Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, προκλήθηκε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα. Το θύμα έφερε κακώσεις στο πρόσωπο και στον τράχηλο, καθώς και κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα.
- Το βίαιο παρελθόν του: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό λίγες ημέρες πριν, όταν επιτέθηκε σε τρεις οδηγούς με κοπίδι και πάλι στον Νέο Κόσμο. Εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλεπόταν η κράτησή του.
- Το χρονικό: Τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μηχανές φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό με τον 58χρονο οδηγό, όταν -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- η ένταση κλιμακώθηκε και το όχημα κατέληξε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ο 29χρονος κατέβηκε από τη μηχανή και ξυλοκόπησε τον οδηγό στο κεφάλι, με βίντεο να καταγράφει 15 χτυπήματα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, οδηγώντας στο θάνατό του.
5
Ο Πιερρακάκης υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup
- Μεταξύ των «φαβορί»: Η παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου από την προεδρία του Eurogroup για να αναλάβει θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα ανοίγει τη συζήτηση για τον διάδοχό του, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να θεωρείται ένα από τα βασικά «φαβορί». Σύμφωνα με το Bloomberg, το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που εξετάζονται σοβαρά από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
- Η διαδικασία: Η επίσημη διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα κράτη της ευρωζώνης θα τοποθετηθούν για τους υποψηφίους. Οι επαφές και οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Eurogroup θα καθορίσουν τον διάδοχο του Ντόναχιου, σε μια περίοδο που τα οικονομικά της ΕΕ βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Το Bloomberg υπενθυμίζει δηλώσεις του Πιερρακάκη, σύμφωνα με τις οποίες η ανάληψη κορυφαίων ευρωπαϊκών θέσεων από Έλληνες θα αναδείκνυε την επιτυχημένη πορεία και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
- Η τριάδα των υποψηφίων: Οι Irish Times αναφέρουν ότι, μετά την αποχώρηση του νυν προέδρου, τρεις «εν δυνάμει» υποψήφιοι βρίσκονται στο προσκήνιο για την προεδρία του Eurogroup. Εκτός από τον Πιερρακάκη, πιθανός διεκδικητής θεωρείται ο βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem, στέλεχος του EPP. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και μια υποψηφιότητα από την κεντροαριστερά, με το όνομα του ισπανού υπουργού Οικονομίας Carlos Cuerpo να επανέρχεται, καθώς είχε αποσυρθεί στην προηγούμενη διαδικασία.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.