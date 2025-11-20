5 το πρωί: Σχέδιο ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Κίνα κατά Γκίλφοϊλ για λιμάνι Πειραιά – Πρόστιμα από ΣτΕ σε υπουργεία

Μοιράσου το