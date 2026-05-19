Μια και είμαστε ακόμα στον απόηχο του συνεδρίου της ΝΔ με βασανίζουν μερικές απορίες.

Πρώτα ο Καραμανλής. Ενα 24ωρο πριν το συνέδριο έκανε μια ομιλία στην Ξάνθη όπου μίλησε για «πολυδιάστατη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής».

Η οποία θα οδηγούσε σε «συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις προκειμένου να καταστήσει την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας» (14/5).

Εξυπνη ιδέα. Και πού είναι η απορία;

Οτι καμία «πολυδιάστατη προσέγγιση» τέτοιου τύπου δεν εκδηλώθηκε επί των κυβερνήσεων Καραμανλή. Κι ούτε θα μπορούσε διότι δεν υπάρχει.

Μόνο η παντοκράτωρ Αγγλία του 19ου αιώνα επιχείρησε κάτι τέτοιο.

Η Ελλάδα όμως δεν είναι σαλταδόρος, ούτε παπατζής να κοροϊδεύει την κοινωνία, ούτε πορεύεται χάρη σε «διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις» για να την κάνουν «στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας».

Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι ο θείος Καραμανλής δεν διαβεβαίωνε μόνο εμάς ότι «η Ελλάς ανήκει στη Δύση». Το έλεγε και στον ανιψιό του.

Μάλλον δεν τον έπεισε.

Υστερα ο Δένδιας. Ακουσα να εξηγεί ότι «το γενετικό υλικό της ΝΔ» δεν εμπεριέχει «λαϊκισμό, ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές» κι ότι «αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα, της μετριοπάθειας, της ευπρέπειας, του διαλόγου και των επιχειρημάτων» (16/5).

Μου άρεσε πολύ. Είναι γενετικό υλικό first class, όχι καμιά μπασκλασαρία.

Και τουλάχιστον αν η ΝΔ χάσει τις εκλογές δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα ανοίξει λέσχη μπριτζ.

Εχω όμως την απορία. Ολοι αυτοί οι Οπεκεπέδες είναι του «καθαρού αξιακού κώδικα» και «της ευπρέπειας» ή όταν ανοίξει η λέσχη δεν θα τους βάζουμε μέσα για το μπριτζ;

Και ερωτώ διότι αν η ΝΔ το παίξει στον «αξιακό κώδικα» και στο «πώς είστε, αγαπητέ;», τότε καλύτερα να ξεχάσει τις εκλογές και να ετοιμαστεί από τώρα για τη λέσχη.

Ανέφερα αυτές τις δύο απόψεις διότι διατυπώνονται από σοβαρούς ανθρώπους κι αφορούν σοβαρά ζητήματα.

Τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Και τη θέση της ΝΔ στην Ελλάδα.

Οταν μάλιστα η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή και στα δύο ζητήματα.

Η θέση της Ελλάδας προκύπτει από τα μέτρα της Ελλάδας που είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν μπορούμε να γίνουμε Γηραιά Αλβιών, ούτε εισαγόμενη αυτοκρατορία. Ασε που πετρέλαιο πρόλαβαν και βρήκαν άλλοι.

Η θέση της ΝΔ είναι εκείνη που της αποδίδουν κάθε φορά και σε κάθε εκλογή μερικά εκατομμύρια ψηφοφόροι κάθε γενετικού υλικού. Ετσι κάνουμε στη δημοκρατία.

Τα υπόλοιπα φυσικά μπορούν να τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πριν πάνε στη λέσχη για το μπριτζ.