Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τα βίαια και αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχτηκε ο 58χρονος οδηγός από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο. Το θύμα ήταν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του και η βία του καθ’ ομολογίαν δράστη ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να μην αντέξει και να χάσει τη ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για έναν καβγά στο δρόμο.

Κανένας από τους περαστικούς εκείνη την ώρα δεν κάνει κάτι, προκειμένου να βοηθήσει τον άνδρα. Η ανάλυση της εικόνας δείχνει όλα όσα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας. Σε μια δολοφονία, που όπως φαίνεται κυριολεκτικά, έγινε για το τίποτα.

Το χρονικό του εγκλήματος στον Νέο Κόσμο

Στα πρώτα καρέ του βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του θύματος να καταλήγει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και να ακινητοποιείται. Οι δύο μηχανές που τον καταδίωκαν και τον απομόνωσαν στην περιοχή, είναι λίγα μέτρα πίσω του.

Ο 29χρονος που πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, φαίνεται στα πλάνα να βλέπει τον άνθρωπο να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, να σταθεροποιεί με ηρεμία το μηχανάκι του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον 58χρονο.

Από την επεξεργασία του βίντεο φαίνεται πως ο δράστης αποτελειώνει το θύμα του με 15 χτυπήματα στο κεφάλι, μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός γνωρίζει πολεμικές τέχνες και τα χτυπήματά του είναι σχεδόν επαγγελματικά.

Ο άτυχος οδηγός δεν κατάφερε να τα αποφύγει. Δεν ήταν σε θέση να αμυνθεί. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Τι έγινε μετά τον ξυλοδαρμό;

Ένας αυτόπτης μάρτυρας εμφανίζεται στο πλάνο και φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον 29χρονο μετά τη δολοφονική επίθεση. Εκείνος φεύγει χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον άνθρωπο που ξυλοφόρτωσε και οδήγησε στον θάνατο. Παράλληλα, και άλλοι άνθρωποι σπεύδουν προς το όχημα του 58χρονου, για να δουν πως είναι. Ο φίλος του 29χρονου, που καταδίωξε τον 58χρονο μαζί του, φεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

Αμέσως μετά στο σημείο βρέθηκαν περιπολικό της αστυνομίας και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής που αποφάσισαν να πλησιάσουν.

Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες. Προκλήθηκε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα. Ταυτόχρονα, η ιατροδικαστική αναφέρει κακώσεις στο πρόσωπο και στον τράχηλο του θύματος, καθώς και κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα.

Ο 29χρονος μετά τη δολοφονική επίθεση προσπάθησε να διαφύγει και να κρύψει τα ίχνη του, χωρίς να τα καταφέρει. Τελικά, ο νεαρός συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες με τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή του επεισοδίου να μην αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης για αυτά που του αποδίδονται.

Μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς, ο 29χρονος έδωσε τη δική του εξήγηση για το βίαιο ξέσπασμά του. Όπως είπε, λίγο νωρίτερα από αυτές τις εικόνες, ο 58χρονος του είχε επιτεθεί έξω από γυμναστήριο με σπρέι πιπεριού, μετά από σύγκρουση των οχημάτων τους.

Τι λένε μάρτυρες της επίθεσης;

Μάρτυρας που ήδη έχει καταθέσει στην αστυνομία, περιέγραψε όλα όσα έγιναν λίγο πριν το έγκλημα: «Ο 29χρονος ήρθε στις 4.15 στο γυμναστήριο και είπε σε κάποιον ότι πριν από μισή ώρα έγινε κάτι κοντά στην Φραντζή με με έναν οδηγό αυτοκινήτου».

Προσθέτει δε, πως: «Του ανέφερε ότι κάπου έμπλεξε στο δρόμο γιατί τον έκλεισαν ενώ οδηγούσε το μηχανάκι και μάλιστα περιέγραψε πως ο 29χρονος είπε στον οδηγό του αυτοκινήτου “σιγά, θα με σκοτώσεις” και εκείνος του απάντησε “άντε ρε μ@@@α”».

Δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο

Σε δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνονται οι δύο άντρες, ο 58χρονος στο όχημά του και ο 29χρονος στη μηχανή. Στα πλάνα φέρονται να λογοφέρουν και μετά από λίγο φαίνεται ο 58χρονος να βάζει μπρος το όχημά του και τον 29χρονο να τον καταδιώκει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βίντεο δεν φαίνεται να γίνεται χρήση σπρέι πιπεριού.

«Το μεσημέρι της Δευτέρας κατά τις 16:30 ο 29χρονος έφτασε στο γυμναστήριο. Μας είπε ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός με έναν οδηγό και ήρθε για να χαλαρώσει γιατί είχε εκνευριστεί. Έκατσε περίπου 15 λεπτά. Όταν κατέβηκε, είδε τον 58χρονο που του είχε στήσει καρτέρι. Τότε ο οδηγός του αυτοκινήτου, που είχε κατεβασμένο το παράθυρο, του φώναξε να τον πλησιάσει. Ο 29χρονος τον πλησίασε και με μία κίνηση ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Τότε ο 29χρονος θόλωσε και εγώ τον άκουσα να φωνάζει: “Ρε, τι μου έκανε ρε” και τον πήρε στο κατόπι. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Δεν υπήρχε δεύτερο μηχανάκι, ήταν μόνο αυτός», αναφέρει μαρτυρία στο Live News.

Το προφίλ του 29χρονου

Ο 29χρονος με καταγωγή από την Αλβανία φαίνεται να έκανε διάφορες παραβάσεις στους δρόμους, τόσο σούζες με τη μηχανή και χωρίς κράνος, όσο και οδήγηση πάνω από το όριο ταχύτητας.

Σε δρόμο με όριο τα 80 χιλιόμετρα εκείνος οδηγούσε αμάξι με 160. Ο λόγος για τον 29χρονο που ομολόγησε ότι γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο άνδρα στον Νέο Κόσμο επειδή, όπως είπε, του έκλεισε τον δρόμο.

Επίσης, το προφίλ του στα social media είναι γεμάτο με βίντεο από πυγμαχίες, ενώ και ο ίδιος συμμετείχε σε αγώνες πάλης. Μάλιστα, ο ίδιος σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι οξύθυμος και παραβατικός, είχε το παρατσούκλι «Αετός», και από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει σε βάρος του τουλάχιστον τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά ξυλοδαρμών.

Ο 29χρονος είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού, ενώ η σύντροφός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Επίθεση με κοπίδι

Έναν μήνα πριν, στις 20 Οκτωβρίου, επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις ανθρώπους, γιατί το φορτηγό που οδηγούσαν χτύπησε καταλάθος τον καθρέφτη του.

Το ένα από τα τρία θύματα που δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές από τον 29χρονο νταή, μίλησε αποκλειστικά στο Live News. «Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο. Το μόνο που θα σας πω είναι πως από το πέσιμο και από τις κλωτσιές και τις μπουνιές, δεν έχει συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι και είχα μώλωπες στο μάτι. Στο μάτι έκανα 15 μέρες να ξαναδώ».

Κι όλα αυτά για μία παρεξήγηση στον δρόμο. Για έναν σπασμένο καθρέφτη ο νεαρός βγήκε εκτός εαυτού, τους ακολούθησε και έξω από το σούπερ μάρκετ που σταμάτησαν για να παραδώσουν το εμπόρευμα, τους επιτέθηκε κρατώντας κοπίδι.

«Κι όπως κατέβηκε από το αμάξι κράταγε και έναν σουγιά, δεν ξέρω εάν το ξέρετε, ένα κοπίδι. Του είπα ‘ηρέμησε, ρε φίλε. Να τα βρούμε. Σε έναν καφέ θα τα βρούμε’. Αλλά όχι τα είχε βάλει με τον άλλον, τον συνάδελφο. Πάνω στον τσακωμό κατά τύχη, του χτυπάει το χέρι που κράταγε το κοπίδι και του έπεσε το κοπίδι. Και ξεκινά και τον γρονθοκοπά και τον ρίχνει κάτω και τον χτύπαγε. Ανέβηκα εγώ πάνω να τον σώσω, να τον γλιτώσω και όπως τον τράβηξα για να τον πάρω τον άνθρωπο, άρχισε και μου έριχνε εμένα μπουκέτα».

Τον χτυπούσε με τόση μανία στο πρόσωπο και το σώμα που όταν κουράστηκε άρχισε να τον κλωτσά στα πόδια. Τότε ήταν που μπήκε ο πατέρας του στη μέση για να τους χωρίσει, αντιλαμβανόμενος πως ο γιος του ήταν σε κατάσταση αμόκ. «Και όρμηξε ο πατέρας του και άλλο ένα παιδί εκεί από το μαγαζί και τον διώξανε, τον πήραν από πάνω μου. Αλλιώς θα είχα μείνει εκεί. Δεν θα μιλάγαμε αυτήν την στιγμή. Ήταν σαν ‘λυσσασμένο’ σκυλί. Η Αστυνομία που ήρθε δεν μπορούσε να τον ‘κάνουν’ καλά. Τέσσερις αστυνομικοί».

Αυτός ο άνθρωπος, έναν μήνα μετά, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο άνδρα που δυστυχώς ήταν μόνος και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει, σε αντίθεση με το πρώτο περιστατικό που για καλή τους τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που τον σταμάτησαν. «Και ήρθε ένας συνάδελφός μας, τρίτος συνάδελφος, για να πάρει το αμάξι να συνεχίσει τη δουλειά και του λέει ‘τι έκανες ρε στα παιδιά; Τι σου φταίξανε;’ και όπως ήταν έτσι φεύγει από τους αστυνομικούς, τον πιάνει και τον άλλον και του ρίχνει δύο μπουκέτα. Κάτω και αυτός. Και οι αστυνομικοί δεν του είχαν βάλει χειροπέδες, δεν του είχαν βάλει τίποτα».

Ο ίδιος νεαρός, μία μέρα πριν από αυτό το περιστατικό στις 19 Οκτωβρίου, ξυλοκόπησε άγρια έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής χωρίς κανέναν λόγο.