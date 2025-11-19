Με τις εξελίξεις στο ζήτημα της διευθέτησης του πολέμου της Ουκρανίας να τρέχουν κατά τα φαινόμενα ερήμην του, υπό την πίεση των ΗΠΑ και των διαρροών για σχέδιο που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με την Μόσχα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά συζήτησαν πως είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν και πάλι οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς οι τελευταίες τέτοιες επαφές έγιναν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν μετά από μια περιοδεία του σε Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην σκιά της πολιτικής κρίση στην Ουκρανία λόγω του τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί στενοί πρώην συνεργάτες του Ζελένσκι.

Τι συζητήθηκε στην Άγκυρα

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Άγκυρα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά συζητήθηκαν πέραν από το ζήτημα των συνομιλιών με την Ρωσία, η περαιτέρω διμερής συνεργασία και κοινά έργα.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι: «Σήμερα, συζητήσαμε για την περαιτέρω συνεργασία μας, κοινά έργα παραγωγής και συντονισμό για πιο αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι ομάδες μας θα εργαστούν πάνω σε όσα συμφωνήθηκαν σήμερα. Αναμένουμε αποτελέσματα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της Τουρκίας στη Συμμαχία των Προθύμων, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ναυτικό σκέλος.

«Όλοι κατανοούν τη σημασία της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, και αυτή μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μαζί με την Τουρκία», ανέφερε ο πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στον πόλεμο της Ουκρανίας θα πρέπει να επιδείξουν μια εποικοδομητική προσέγγιση προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη. «Η εφαρμογή της διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης βάσει ενός συνολικού πλαισίου θα διευκολύνει την επανάληψη της αντιμετώπισης επειγουσών προβλημάτων», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κατάσταση στο πεδίο, το σχέδιο Τραμπ και η συνάντηση Ζελένσκι με Αμερικανούς αύριο

Την ίδια ώρα που Ζελένκσι και Ερντογάν δήλωναν αυτά, πύκνωναν οι αναφορές σχετικά με το σχέδιο για την διευθέτηση του πολέμου της Ουκρανίας, που έχουν κατά τα φαινόμενα συμφωνήσει – όσο κι αν το αρνείται η ρωσική πλευρά- ΗΠΑ και Ρωσία, ερήμην του Κιέβου.

Το σχέδιο που παρουσιάζεται σταδιακά ως μια αναγνώριση της κατάστασης στο πεδίο, δεν είναι ξεκάθαρο αν συνυπολογίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας και προελαύνουν, ενώ πραγματοποιούν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Σημαντικό γεγονός που συνδέεται άμεσα με όλα τα παραπάνω και δίνει μια διαφορετική οπτική, τόσο στην περιοδεία Ζελένσκι, όσο και στις διαρροές για το σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία, είναι ότι όλα αυτά καταλήγουν στην αυριανή συνάντηση που θα έχει ο Ζελένσκι με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο την Πέμπτη.

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, βρίσκεται στο Κίεβο για μια «αποστολή συλλογής πληροφοριών», σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Ράντι Τζορτζ, επίσης συμμετέχει στην αντιπροσωπεία και αυτός και ο Ντρίσκολ -επί πολλά χρόνια προσωπικός φίλος του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς- θα συναντήσουν τον Ζελένσκι την Πέμπτη. Δεν έχει γίνει γνωστό αν σε αυτή την συνάντηση θα είναι παρών ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμενόταν να παραστεί στην συνάντηση Ζελένσκι – Ερντογάν, κάτι που όμως δεν συνέβη.