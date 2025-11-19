Μήνυμα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ένα σχέδιο που συνέταξαν οι ίδιες για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία και το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει κάποια από τα υπό κατοχή εδάφη, να παραδώσει ορισμένα όπλα και να μειώσει τον στρατό, έστειλαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος και τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Οι πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφεραν ότι οι προτάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ουάσινγκτον όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές αναμένει από το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία.

Σημαντικό πλήγμα για Ζελένσκι η πρόταση των ΗΠΑ αν επιβεβαιωθεί

Η εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του σχεδίου, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο, καθώς η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη αυτή την περίοδο με νέες προελάσεις της Ρωσίας επί του πεδίου, ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος και με ένα σκάνδαλο διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου το κοινοβούλιο απέπεμψε οριστικά την υπουργό Ενέργειας και τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος σχολίασε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έχει λάβει τα «μηνύματα» σχετικά με το σύνολο αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανέναν ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, ανέφερε η πηγή.

Αύριο συνάντηση Ζελένσκι με Αμερικανούς αξιωματικούς

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στην Τουρκία για την συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί αύριο στο Κίεβο με αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού. Οι ενδείξεις για μια νέα, αμερικανοκίνητη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου προκάλεσαν το μεγαλύτερο άλμα των τιμών των ουκρανικών κρατικών ομολόγων εδώ και μήνες. Όπως σημειώνεται οι τελευταίες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ήταν στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις όλο αυτό το διάστημα συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, σκοτώνοντας στις τελευταίες νυχτερινές επιθέσεις τους 25 ανθρώπους.

Ούτε βήμα πίσω από τη Ρωσία

Οι προσπάθειες για την αναζωογόνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν δυναμική, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι κάνει πίσω όσον αφορά στους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να εγκαταλείψει τα σχέδια ένταξης στο ΝΑΤΟ, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα διεκδικεί ως τμήμα της Ρωσίας.