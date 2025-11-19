Η παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου από τη θέση του προέδρου του Eurogroup και από το υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας, ώστε να αναλάβει ανώτερο ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα, φέρνει στο προσκήνιο νέα σενάρια διαδοχής. Και μεταξύ των «φαβορί» για τη θέση του, βρίσκεται και το όνομα του υπουργού Οικονομικών της χώρας, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κενή πλέον θέση στην προεδρία του Eurogroup έχει ενεργοποιήσει συζητήσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στη λίστα των ονομάτων που εξετάζονται για τη διαδοχή, με τις πιθανότητες να θεωρούνται υπαρκτές και όχι απλώς θεωρητικές.

Η διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου θα ξεκινήσει επίσημα τις επόμενες εβδομάδες, με τις χώρες της ευρωζώνης να τοποθετούνται για τους υποψηφίους. Οι ισορροπίες στο Eurogroup και οι διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν θα κρίνουν το ποιος θα διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου, σε μια συγκυρία που τα οικονομικά της ΕΕ βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Το ίδιο μέσο υπενθύμισε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη, σύμφωνα με τις οποίες η πλήρωση ανώτατων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Έλληνες θα έδινε έμφαση στην επιτυχή πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ανακαμψή της.

Η τριάδα των υποψηφίων

Σύμφωνα με τους Irish Times, από την χώρα του αποχωρούντος προέδρου, μια τριάδα «εν δυνάμει» υποψηφίων βρίσκεται στο προσκήνιο για τη διαδοχή στην προεδρία του Eurogroup.

Εκτός από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας ακόμη πιθανός διεκδικητής είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Vincent Van Peteghem, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP). Ο Van Peteghem μοιράζεται αυτή τη στιγμή τα καθήκοντα στο Eurogroup με τον Βέλγο υπουργό Οικονομικών Jan Jambon. Στην προηγούμενη διαδικασία είχε εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας, κι όμως επέλεξε να μην αναμετρηθεί με τον τότε εν ενεργεία πρόεδρο, Πασκάλ Ντόναχιου.

Η εφημερίδα δεν αποκλείει και μια νέα υποψηφιότητα από τη σοσιαλδημοκρατική ή κεντροαριστερή πτέρυγα. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Carlos Cuerpo, ο οποίος είχε αποσυρθεί από την κούρσα όταν έγινε σαφές ότι ο Ντόναχιου θα επικρατούσε, εμφανίζεται και πάλι ως πιθανός διεκδικητής.

Το ρεπορτάζ πάντως επισημαίνει ότι οι υπουργοί του EPP κατέχουν την πλειοψηφία των θέσεων στο Eurogroup. Σύμφωνα με την ανάλυση της εφημερίδας, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να στηριχθεί υποψήφιος από την ίδια πολιτική οικογένεια, σε μια διαδικασία που αναμένεται να επηρεάσει τον οικονομικό συντονισμό της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια.