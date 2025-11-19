Αντιπαράθεση ψυχροπολεμικού χαρακτήρα επί ελληνικού εδάφους ξέσπασε μεταξύ των διπλωματικών αντιπροσωπειών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας με αφορμή τις δηλώσεις της αμερικανίδας πρεσβευτή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (την περασμένη Πέμπτη στον Αντέννα) ότι ο κινεζικός έλεγχος του λιμανιού του Πειραιά «μπορεί να παρακαμφθεί».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα μίλησε για κακόβουλη συκοφάντηση της εμπορικής συνεργασίας Ελλάδας- Κίνας κατηγορώντας παραλλήλως την κ. Γκίλφοϊλ για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, ενώ χαρακτήρισε τις δηλώσεις της αμερικανίδας πρεσβευτή ως ψυχροπολεμικής νοοτροπίας.

«Όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε την κρίση χρέους, η Κίνα έτεινε χείρα βοηθείας, επιτρέποντας στο Λιμάνι του Πειραιά να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες της εποχής όταν και η κινεζική Cosco ανέλαβε τον έλεγχο του Πειραιά.

Άλλωστε, στις συνθήκες της εποχής και δη στο «έλλειμμα σταθερότητας» που επικρατούσε όταν και πωλήθηκε το λιμάνι έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και η ίδια η κ. Γκίλφοϊλ. «Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση», ήταν τα ακριβή λόγια της αμερικανίδας πρεσβευτή.

Εν μέσω, λοιπόν, της αδυναμίας επίτευξης ουσιαστικών συγκλίσεων στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας μετά και τη συνάντηση των κ. Τραμπ και Σι στο τέλος του περασμένου Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, το Πεκίνο κατηγορεί μέσω Αθήνας την Ουάσινγκτον για «δόλια πρόθεση εξυπηρέτησης των δικών της γεωπολιτικών συμφερόντων».

Είναι φανερό ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των πρεσβειών αποτελεί μια πολύ μικρή πτυχή του αμερικανο-κινεζικού εμπορικού πολέμου και δη του ελέγχου των εμπορικών οδών από την Ανατολή στη Δύση επί των οποίων τουλάχιστον προς ώρας επικρατεί το Πεκίνο, έχοντας εδώ και χρόνια ενεργοποιήσει τον «Δρόμο του Μεταξιού» δια του οποίου μεταφέρονται τα φθηνά κινεζικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το λιμάνι του Πειραιά διακρατεί κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διέλευση εξ ου και η έντονη ενόχληση των Αμερικανών, οι οποίοι επιχειρούν- όπως και στον τομέα της ενέργειας- να επανέλθουν δυναμικά και να ελέγξουν κατά το δυνατόν την Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετηθεί ο IMEC (Διάδρομος Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης), ο οποίος βεβαίως αποτελεί ακόμα μεγαλεπήβολο σχέδιο επί χάρτου. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη από προεδρίας Ομπάμα, η Ουάσινγκτον έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Ειρηνικό και την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης της κινεζικής επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρέμβαση της κ. Γκιλφοϊλ ήταν αρκετά ευθεία, με όχι τόσο διπλωματικό ύφος, γεγονός που οδήγησε στην έντονη αντίδραση της κινεζικής πλευράς, με την αντιπαράθεση πάντως να συνάδει με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις διεθνείς σχέσεις και δη τις αμερικανικές υποθέσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αθήνα, πάντως, έχει διαμηνύσει τις τελευταίες ώρες, δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Λάνας Ζωχιού, ότι οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν τηρούνται.

Παραλλήλως, πάντως, η ελληνική κυβέρνηση διερευνά σε συνεργασία με την αμερικανική πρεσβεία τρόπους εμπλοκής της Ουάσινγκτον στις υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας, με δεδομένη φυσικά και τον έλεγχο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από την Belterra του Ιβάν Σαββίδη. Η αμερικανο-κινεζική αντιπαράθεση επί ελληνικού εδάφους αναμένεται να συνεχιστεί σε βάθος χρόνου, με την ελληνική κυβέρνηση να καλείται να ισορροπήσει αφενός μεταξύ των προθέσεών της να ενισχύσει κατά κόρον τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφετέρου στη βάση των δεδομένων που επικρατούν με τον έλεγχο καίριων υποδομών από δυνάμεις εκτός Δύσης.