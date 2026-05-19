Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η νέα, αυστηρότερη, ρύθμιση που βάζει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους και λεωφόρους, από ανθρώπους κάθε ηλικίας – ακόμη και μικρά παιδιά – χωρίς κράνος, άδεια κυκλοφορίας και ασφάλιση.

Όλα αυτά αλλάζουν. Οι οδηγοί θα πρέπει να φορούν κράνος και να έχουν ασφαλίσει το όχημα, το οποίο θα έχει ειδική ετικέτα αντί πινακίδας. Δεν θα μπορούν να τρέχουν με περισσότερα από 25 χιλιόμετρα την ώρα (τα οχήματα θα έχουν περιοριστή ταχύτητας). Ως εκ τούτου, δεν θα τους επιτρέπεται να βγαίνουν σε λεωφόρους, αλλά και σε μικρότερους δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 30 χλμ. την ώρα. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, και συγκεκριμένα έως την ηλικίας των 18 ετών. Με τη ρύθμιση θα δίδεται επίσης η δυνατότητα στους Δήμους να έχουν γνώμη για τον αριθμό των κοινόχρηστων πατινιών που θα κυκλοφορούν στις πόλεις.

Το «όχι» της Αποκεντρωμένης

Το τελευταίο θέμα έχει απασχολήσει όλους τους Δήμους και δη αυτόν της Αθήνας, όπου λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών τα πατίνια έχουν κατακλύσει την πόλη. Ωστόσο, όταν ο Δήμος Αθηναίων προσπάθησε να λάβει μέτρα που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση των οχημάτων και την επιβολή προστίμων (μέσω των εταιρειών ενοικίασης) σε όσους τα παρατούν σε πεζοδρόμια και πάρκα, δυσχεραίνοντας τη διέλευση ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά προβλήματα, γονιών με καρότσι κ.λπ., η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έδωσε το «πράσινο φως», καθώς δεν συμβάδιζαν με τον υφιστάμενο νόμο. Κατόπιν των εξελίξεων και μετά τη ψήφιση της νέας ρύθμισης, και αυτό το ζήτημα αναμένεται να διευθετηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση οδεύει για ψήφιση τον Ιούνιο.

Δούκας: Σωστή η απαγόρευση σε ανήλικους

Την πρόσφατη στάση της Αποκεντρωμένης απέναντι στις αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων, ανέδειξε χθες, Δευτέρα, ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, θύμισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. «Εμείς φτιάξαμε μια κανονιστική η οποία μας γύρισε πίσω από την Αποκεντρωμένη γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή», τόνισε, σημειώνοντας ότι στην πόλη κυκλοφορούν περί τα 5.000 ενοικιαζόμενα πατίνια. Αναφερόμενος στην απόφαση απαγόρευσης της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, ο κ. Δούκας τη χαρακτήρισε σωστή.

919 παραβάτες σε μία εβδομάδα

Από τους 17.441 ελέγχους που έκανε η Τροχαία την περασμένη εβδομάδα (11-17 Μαΐου), στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», βεβαιώθηκαν πάνω από 2.500 παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν 2.319 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 48 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 194 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.397 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 48 διανομείς), 183 επιβάτες δίκυκλων και 919 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

– 1.211 στην Αττική.

– 283 στο Νότιο Αιγαίο.

– 197 στην Κρήτη.

– 189 στην Δυτική Ελλάδα.

– 168 στη Θεσσαλονίκη.

– 118 στα Ιόνια Νησιά.

– 83 στη Θεσσαλία.

– 60 στη Στερεά Ελλάδα.

– 48 στην Πελοπόννησο.

– 42 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

– 37 στην Κεντρική Μακεδονία.

– 36 στην Ήπειρο.

– 26 στο Βόρειο Αιγαίο.

– 15 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), έχουν γίνει πιο αυστηρές οι ποινές, και συγκεκριμένα επιβάλλεται:

– Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλων.

– Πρόστιμο 30 ευρώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.