Για πολλοστή φορά η ειδική Επιτροπή που επιλαμβάνεται αιτημάτων πολιτών, όταν δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, επέβαλε και πάλι πρόστιμο σε τέσσερα υπουργεία, γιατί επί 13 ολόκληρα χρόνια δεν έχουν εκδώσει το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

Η υπόθεση με τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι πολύ παλιά και έχουν επιβληθεί πολλές φορές πρόστιμα στα υπουργεία, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει κάτι στην αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζουν τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου και το δικαίωμα των πολιτών, όταν δικαιώνονται δικαστικά για τα αιτήματά τους. Ειδικότερα, τέτοιες αποφάσεις καταδίκης σε πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης των τεσσάρων υπουργείων έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Επιτροπή το 2020, το 2023, 2024 και ορισμένες το 2025!

Η προκλητικά αδικαιολόγητη καθυστέρηση να συμμορφωθούν τα υπουργεία σε αποφάσεις του ΣτΕ που επιβάλλουν την έκδοση προεδρικού διατάγματος, οδήγησε σε νέο πρόστιμο της τάξεως των πέντε χιλιάδων ευρώ – αυτή τη φορά- για καθένα από τους αιτούντες, πρόστιμα που είναι προκλητικά μικρά και ως εκ τούτου δεν παράγουν αποτέλεσμα.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι τα επιβαλλόμενα πρόστιμα τα ορίζει ο νόμος και όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας, για τις αποφάσεις του οποίου αναγκάζονται οι πολίτες που έχουν δικαιωθεί, να ζητούν με χωριστή αίτηση την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων από το κράτος, περιμένοντας για χρόνια, όπως στην προκειμένη περίπτωση, να βρούν το δίκιο τους, που το έχουν μεν δικαστικά κερδίσει, αλλά στην πράξη παραμένουν αδικαίωτοι.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ, εκδόθηκε απόφαση επιβολής προστίμου για μη έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος και το 2025 και επέβαλε χρηματική ποινή 12.000 για κάθε αιτούντα για απόφαση που είχε εκδοθεί – και δεν εφαρμόζεται ως σήμερα- το 2012!

Η επιβολή προστίμου έχει υπάρξει και για τέσσερις φορές παλιότερα χωρίς αποτέλεσμα, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 5 ως 10 χιλιάδες ευρώ. Εξάλλου, έχουν ήδη δημοσιευθεί νεότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα στο 2025 ) που ακυρώνουν και την παράλειψη έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε κάποιες δε από τις περιπτώσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί νέες αιτήσεις στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Επίσης εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις ακυρώσεως με το ίδιο αντικείμενο που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί και συνεχίζουν να κατατίθενται νέες.

Τέλος, η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις ανωτέρω ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις έχει ήδη διαπιστωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) το οποίο καταδίκασε τη χώρα για παράβαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ). Εκκρεμούν και άλλες προσφυγές ενώπιον του ΕΔΔΑ με το ίδιο αντικείμενο.