Σαρωτικούς νόμους για να ενισχύσει την εσωτερική της άμυνα, έναντι των ουκρανικών επιθέσεων, θέσπισε η Ρωσία, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και εκείνες που προκαλούν εκτεταμένες δολιοφθορές εκ μέρους του Κιέβου.

Οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες φαίνεται πως αντανακλούν την προσδοκία του Κρεμλίνου για παρατεταμένο πόλεμο με την Ουκρανία, παρότι πρόσφατα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μυστικό σχέδιο ειρήνης που επεξεργάζονται από κοινού Ουάσιγκτον και Μόσχα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις και τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία – μιας εισβολή πλήρους κλίμακας που αρχικά ανέμενε να διαρκέσει μόνο μερικές εβδομάδες – η Ρωσία γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χτυπούν ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ Ουκρανοί πράκτορες έχουν δολοφονήσει μια σειρά από υψηλόβαθμους Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους βαθιά μέσα στη χώρα.

Αυτές οι ουκρανικές επιθέσεις, που κατορθώνουν βαθιά πλήγματα, έχουν αναγκάσει τη Μόσχα να αντιμετωπίσει τρωτά σημεία που κάποτε υπέθετε ότι βρίσκονταν μακριά από το πεδίο της μάχης.

Για να ενισχύσει την προστασία των κρίσιμων υποδομών, ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα διάταγμα που εξουσιοδοτούσε την ανάπτυξη εφέδρων για τη φύλαξη βασικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων που επλήγησαν επανειλημμένα από ουκρανικά drones και συμβάλλοντας στην αύξηση των εγχώριων τιμών καυσίμων.

Το μέτρο επιτρέπει στο Κρεμλίνο να καλέσει μια ομάδα περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με τους νομοθέτες, για τη φύλαξη των ενεργειακών εγκαταστάσεων χωρίς να κηρύξει νέα επιστράτευση, ένα μέτρο που έχει αποδειχθεί άλλωστε εξαιρετικά αντιδημοφιλές. Αυτοί οι έφεδροι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και λαμβάνουν μηνιαία πληρωμή για την παραμονή τους στην ενεργό εφεδρεία, αλλά μέχρι στιγμής έχουν γλιτώσει από τις μάχες στην Ουκρανία, εκτός βέβαια εάν προσφερθούν εθελοντικά.

Το σύστημα αεράμυνας γύρω από την κατοικία του Πούτιν

Οι ρωσικές αρχές έχουν παράλληλα αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο συστημάτων αεράμυνας γύρω από την απομονωμένη κατοικία του Πούτιν, στο Βαλντάι, καθώς και γύρω από την ελίτ γειτονιά Ρουμπλιόφκα, όπου ζουν πολλά από τα μέλη της πολιτικής άρχουσας τάξης.

Ωστόσο, δυσκολεύονται να υπερασπιστούν επαρκώς τα εκατοντάδες διυλιστήρια πετρελαίου που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, καθώς και άλλες βιομηχανικές μονάδες που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια.

Παράλληλα με την ενίσχυση της φυσικής προστασίας βασικών τοποθεσιών, οι ρωσικές αρχές εισάγουν νέους κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να διαταράσσουν ηλεκτρονικά την πτήση των ουκρανικών drones. Από τις 10 Νοεμβρίου, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων που επιστρέφουν από το εξωτερικό διαπιστώνουν ότι οι συνδέσεις τους έχουν μπλοκαριστεί αυτόματα για 24 ώρες. Η λεγόμενη «περίοδος αναμονής» της κάρτας SIM στοχεύει στο να εμποδίσει τα drones να αξιοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πολιτών για τη μετάδοση τηλεμετρίας, βίντεο ή σημάτων ελέγχου – μια τακτική που έχουν εφαρμόσει οι δυνάμεις του Κιέβου σε προηγούμενες επιχειρήσεις.

Ο περιορισμός έχει προκαλέσει σύγχυση και χάος μεταξύ των Ρώσων που επιστρέφουν από το εξωτερικό, ενώ κάτοικοι της περιοχής του Πσκοφ, στα σύνορα με τη Λετονία και την Εσθονία, έχουν επίσης παραπονεθεί ότι η σύνδεσή τους είχε κατά λάθος παγώσει βάσει των νέων κανόνων ασφαλείας.

Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία της Ρωσίας σχετικά με την ικανότητα της Ουκρανίας να επιτίθεται βαθιά εντός του εδάφους της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη – μια ανησυχία που πιθανότατα θα ενταθεί καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να αναπτύξει τους δικούς του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, εγχώριας παραγωγής. Συνολικά, οι νέοι νόμοι συνιστούν επίσης ένα νέο επίπεδο κρατικής παρέμβασης στην καθημερινή ζωή των απλών Ρώσων, καθώς το Κρεμλίνο εντείνει τον έλεγχο και πιέζει για βαθύτερη κινητοποίηση των πολιτών του.

Η Ρωσία διαψεύδει το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι η Ουάσιγκτον και η Μόσχα συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Οι συζητήσεις της Άγκυρας

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα συζητήσει στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Ερντογάν τις τρέχουσες εξελίξεις στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο καθώς και πρωτοβουλίες για την επίτευξη εκεχειρίας και μιας διαρκούς λύσης. Τα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν κρίσιμη την επίσκεψη καθώς τα βλέμματα όλων, όπως αναφέρουν, θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα για μια ελπίδα ειρήνης στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

Η σημερινή προσωπική συνάντηση θα είναι η τρίτη αυτό το έτος μεταξύ Ερντογάν και Ζελένσκι και οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν πιθανά βήματα για την αναβίωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στην Κωνσταντινούπολη. Θα συζητηθεί επίσης το ζήτημα της ανταλλαγής κρατουμένων με τη Ρωσία και θα εξεταστούν όλες οι πτυχές της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης. Όμως η σημερινή συνάντηση στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή των Ρώσων.

Παρών στις συνομιλίες και ο Γουίτκοφ

Το σημαντικό στοιχείο στις σημερινές συνομιλίες θα είναι η παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Ερντογάν. Πιστεύεται ότι κύριος στόχος της ουκρανικής πλευράς είναι να εμπλακούν εκ νέου οι Αμερικανοί στις ειρηνευτικές προσπάθειες και να επαναφέρουν τη ρωσική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, αν και η πλευρά Ζελένσκι και Αμερικανών εμφανίζεται ένθερμη για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, η ίδια η Ρωσία υποβαθμίζει το θέμα, δηλώνοντας ότι δεν θα στείλει εκπρόσωπό της σήμερα στην Τουρκία. «Προς το παρόν, αυτές οι επαφές πραγματοποιούνται χωρίς τη ρωσική συμμετοχή. Θα περιμένουμε πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Η κοινή συνέντευξη Τύπου Ερντογάν-Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες αναμένεται να δώσει κάποιες απαντήσεις για τα σχέδια του Κιέβου, της Άγκυρας και των Αμερικανών για την επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.