Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη έχει μπει ο Κωνσταντίνος Τασούλας μετά το δημοσίευμα του Βήματος, με τα στελέχη του ΠαΣοΚ, το ένα μετά το άλλο, να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του. Μιλώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του KONTRA, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας υψηλούς τόνους.

«Δεν έχω ξαναδεί Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση μέσω διαρροών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζοντας πως «και επί της ουσίας αυτό που διάβασα στο “Βήμα”, είναι προβληματικό, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει να υπάρξει σεβασμός στον θεσμικό του ρόλο. Το να γίνεται σχολιασμός των δημοσκοπήσεων… έχουμε ακόμη καιρό και ο ελληνικός λαός θα επιλέξει, η χώρα θα έχει σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να μην έχει στασιμότητα. Δηλαδή, η σταθερότητα είναι να μείνει Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση; Για να κάνει τι; Να έχουμε αύξηση ενοικίων από 40% σε 80%; Για να έχουμε αύξηση στις τιμές στα τρόφιμα από 30% σε 70%; Για να έχουμε χειρότερο ΕΣΥ, χειρότερη δημόσια παιδεία;»

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τοποθετήθηκε και για το θέμα της ακρίβειας. «Επί της ουσίας, η κυβέρνηση επέτρεψε σε ισχυρά ολιγοπώλια να έχουν υπερκέρδη εις βάρος του καταναλωτή» σχολίασε ο Ν. Ανδρουλάκης και στάθηκε στο επιχείρημα του Κ. Μητσοτάκη ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ για να λύσει το πρόβλημα σημειώνοντας πως «ο Πρωθυπουργός, όμως, θέλει να γίνει ο πολίτης Χάρι Πότερ για να μπορεί με πολύ χαμηλότερα εισοδήματα συγκριτικά με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να ζει μέσα σε αυτό το κύμα ακρίβειας».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει δηλώσει επτά φορές ότι “η ακρίβεια είναι πίσω μας”. Και η ακρίβεια είναι εδώ. Υποσχέθηκε ότι θα διορθώσει τα τραύματα στους θεσμούς, που άφησε πίσω του ο Τσίπρας. Και συνέχισε τα ίδια και χειρότερα με τη δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές, τη συγκάλυψη σκανδάλων».

«Ο Κ. Μητσοτάκης είναι βουτηγμένος στη διαφθορά»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρέμβασης στάθηκε επίσης στη διαδρομή του ως πολιτικός, και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως είναι βουτηγμένος στη διαφθορά.

«Πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός την αξιοπιστία του καθενός. Εγώ δεν είμαι πολιτικός βουτηγμένος στη διαφθορά, είμαι ένας καθαρός άνθρωπος με μία καθαρή πορεία. Ούτε έχω συγκαλύψει σκάνδαλα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά» και σταχυολόγησε σχετικά μια σειρά περιπτώσεων όπου η κυβέρνηση αρνήθηκε τον έλεγχο της δικαιοσύνης» δήλωσε φέροντας ως παράδειγμα για να στηρίξει το επιχείρημα του τα όσα συνέβησαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τέμπων.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και να πάει στην αντιπολίτευση. Μάλιστα δεσμεύτηκε στους πολίτες ότι «εάν μας τιμήσουν, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και θα είναι προς το καλύτερο. Γιατί δεν έχω δεσμεύσεις. Για μένα το πιο σημαντικό σήμερα στην πολιτική είναι οι πολιτικοί να μην έχουμε δουλείες. Δεν έχω δουλείες, δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω εξαρτήσεις. Άρα, αυτά που έχω προτείνει στο πρόγραμμά μας, όπως το παρουσίασα στη ΔΕΘ, θα τα υλοποιήσω για να μειώσουμε τις ανισότητες, αλλά και για να έχουμε μία ανθεκτική παραγωγική βάση για να μείνουν τα παιδιά μας εδώ».

Ενστάσεις στην ΚΟΕΣ

Χωρίς εντάσεις, αλλά με ενστάσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της γραμματείας επιτροπής προγράμματος της ΚΟΕΣ. Ο Χάρης Καστανίδης έθεσε ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, φέρνοντας ως παράδειγμα τις θέσεις του κόμματος για το υπερταμείο και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από τον ΑΣΕΠ. Ενώ ο Φίλιππος Σαχινίδης με τη σειρά του εξέφρασε προβληματισμό για την κατεύθυνση που πρέπει έχει το πρόγραμμα τονίζοντας πως «ένα πρόγραμμα πρέπει να έχει όραμα και να εστιάζει σε ποιους απευθυνόμαστε και πως θα το επικοινωνήσουμε».

Στα δύο στελέχη του ΠαΣοΚ και στα θέματα που έβαλαν απάντησε ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος επεσήμανε μάλιστα πως υπάρχει χρονικό όριο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου για επικαιροποίηση και θεματική επέκταση του προγράμματος, «με κορμό όμως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που θα εμβανθυνθεί όπου χρειαστεί» δήλωσε χαρακτηριστικά σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από συνθετικό και ήσυχο κλίμα.