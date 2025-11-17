«Η θέση του Προέδρου είναι ότι αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας», αναφέρουν κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας σχετικά με το δημοσίευμα του Βήματος για τις αγωνίες του Κωνσταντίνου Τασούλα.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, ο κ. Τασούλας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί συστηματικά τις διαμορφούμενες πολιτικές συνθήκες, έχει τις εκτιμήσεις του, τις οποίες και δεν κρύβει από τους συνομιλητές του. Κατ’ αυτόν, η ρευστότητα είναι εμφανής διά γυμνού οφθαλμού και δεν είναι απίθανο να φέρει τη χώρα προ πολιτικού αδιεξόδου. Ο κίνδυνος ενδεχόμενης ακυβερνησίας τον απασχολεί εντόνως. Αγωνιά κατά βάση μην αποδειχθεί σωστή στο μέλλον η πρόγνωση του Βαγγέλη Βενιζέλου περί μη κυβερνησιμότητας του τόπου.

Ο Πρόεδρος αισθάνεται τη φθορά του χρόνου που πιέζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει και την αδυναμία της αντιπολίτευσης, επί του παρόντος τουλάχιστον, να παρουσιάσει ελκυστική και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου» φέρεται να σημειώνει στις συζητήσεις του και «η αντιπολίτευση δείχνει αδύναμη να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής» λέει χαρακτηριστικά.

«Εξόχως προβληματικό ο ΠτΔ να εμφανίζεται σχολιαστής δημοσκοπήσεων»

Νωρίτερα, το δημοσίευμα είχε προκαλέσει την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά. «Είναι εξόχως προβληματικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης» είπε ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100. «Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία», σημείωσε.

Την ενόχλησή του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδιεξόδου στη χώρα.

«Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.

Όπως επισημαίνει, «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, μάλιστα, πως «υπάρχει όμως και άλλο ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και προκύπτει αναντίρρητα από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο», ενώ διαμηνύει: «Να μην γίνουν τα προβλήματα της «γαλάζιας πολυκατοικίας», προβλήματα της χώρας ξανά».